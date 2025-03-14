Türkiye Milli Kadın Curling Takımı, Dünya Şampiyonası'nda

Türkiye Milli Takımı'nın da katılacağı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, 15-23 Mart tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek.
Uijeongbu kentindeki organizasyonda Türkiye'yi Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan takım temsil edecek.
Ay-yıldızlılar, grup aşamasında son şampiyon Kanada'nın yanı sıra Çin, İsveç, İsviçre, Norveç, Güney Kore, Danimarka, İtalya, Japonya, İskoçya, ABD ve Litvanya ile karşılaşacak.
13 takımın yer aldığı grupta ilk 2'ye girenler, doğrudan yarı finale, sonraki 4 takım ise play-off turuna yükselecek.
Milliler, turnuvada toplayacağı puanlarla Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'na kota alabilmek için de piste çıkacak.