TESYEV kurucusu Kocaömer hayatını kaybetti

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi kurucusu, Posta Gazetesi yazarı Yavuz Kocaömer tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

74 yaşında ölen Yavuz Kocaömer, Türkiye Milli Paralimpik Komitesini de kurarak, engellilerin paralimpik oyunlara katılması konusunda önemli rol üstlenmişti. Kocaömer'in cenazesiyle ilgili bilgilerin paylaşılacağı öğrenildi.

YAVUZ KOCAÖMER KİMDİR?

Kocaömer, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu'nda, yüksek lisans eğitimini ise Frankfurt Üniversitesi'nde tamamladı. Meslek hayatı boyunca sporla ilgili bir çok faaliyette yer alan Kocaömer, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (1988-1990), Federal Alman Spor Teşkilatı Başkan Danışmanlığı (1989-1991), Türkiye Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı (1998-1999) yaptı.

Engellilerin spor yapmasını kolaylaştırmayı amaçlayan Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nu kurdu. Yaşamını yitirene kadar da vakfın yönetim kurulu üyesiydi. Kocaömer, Türkiye Milli Paralimpik Komitesini de kurarak, engellilerin paralimpik oyunlara katılması konusunda büyük bir adım attı. Kocaömer bir yazısında kendisini şöyle anlatmıştı: "Ben aslında Frankfurt ile İstanbul arasında yaşayan bir iş adamıyım. 22 sene bedensel engelli abimle yaşadım. Abim ne yürüdü, ne oturdu ama yattığı yerde okuma öğrendi, İngilizce öğrendi, çok zekiydi, evin hakimi oydu. 1996 senesinde Perihan Savaş hanımefendi kimse talip olmadığı için Türkiye Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı'na getirildi. Rahmetli kocası Yılmaz Zafer son 18 ay yatalaktı, onu çok sevdiğim için aradım, "Bana bir görev verir misin Perihan? dedim. Eksik olmasın beni asbaşkan yaptı. Sonra başkan oldum. Sonra baktım devletle çok yavaş yürüyor işler, ayrılıp Türkiye Engelliler Spor Yardım Eğitim Vakfı'nı kurdum. 2002'de devlet ve özel sektörde görev alan 35-40 arkadaşımla birlikte Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ni kurduk. Böyle de devam ediyorum, bu benim yaşam biçimim."







