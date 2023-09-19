Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden 20. yıla özel gala

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), 20. Yılı için 20 Eylül 2023, Çarşamba Artİstanbul Feshane’de TMPK Başkanı Av. Dr Murat Aksu'nun ev sahipliğinde bir gala gerçekleştirecek.

Organizasyona, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Paralimpik Komitesi (EPC) Başkanı Raymon Blondel ve birçok ülkenin Ulusal Paralimpik Komite başkanları ve temsilcilerinin katılacağı belirtildi.

2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunlarına sayılı aylar kala İstanbul’da yapılan bu organizasyonun, İstanbul’ un Olimpik ve Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapması yolunda ayrıca önem taşıdığı ifade ediliyor.

Eyüp Sultan'da yer alan Feshane'de düzenlenecek gece saat 19:00'da başlayacak ve 23:00'e kadar devam edecek olan program akışı şu şekilde:

Karşılama ve Kokteyl

Açılış Konuşmaları

“Yavuz KOCAÖMER” belgesel gösterimi

TMPK 20. Yıl Özel Ödülleri

Gala Yemeği

“Farklı Bedenlerle Dans” performansı