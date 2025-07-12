Türkiye Modeli: Yeni Bir Yol mu, Yeniden Adlandırma mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumartesi günü açıklayacağı “Türkiye modeli” kamuoyunda merak uyandırdı. Ancak “model” kavramı, Türkiye siyasetinde her zaman büyük soruları da beraberinde getirir: Gerçekten yeni bir sistem mi sunuluyor, yoksa var olan uygulamalar farklı bir adla mı anlatılıyor?

Türkiye’de her “yeni model” vurgusunda ortak bir çerçeve görüyoruz. Önce bir kriz ya da zorluk dönemi yaşanıyor. Ardından, bu süreçlerin getirdiği zorunlu değişimler, topluma “kendi özgün modelimiz” olarak sunuluyor.

Bu açıdan bakıldığında, Cumartesi günü açıklanacak Türkiye modelinin de muhtemel başlıkları şunlar olacaktır:

Ekonomide: Mevcut sıkı para politikası ve rasyonel zemine dönüş çabalarının, dışarıya tam taviz olarak görünmemesi için “yerli ve milli” etiketiyle anlatılması.

Dış politikada: NATO, AB, Rusya ve Körfez ülkeleriyle yürütülen çok yönlü ilişkilerin, bir denge siyaseti değil, Türkiye merkezli diplomasi vizyonu şeklinde sunulması.

İç politikada: Güçlü liderlik ve istikrar vurgusunun, yönetim tarzının ayrılmaz bir parçası olarak aktarılması.

Bir Model mi, Bir Anlatı mı?

Elbette her ülkenin kendi dinamiklerinden beslenen politika tercihleri olur. Ancak “Türkiye modeli” dendiğinde, çoğu zaman dünyada karşılığı olan, kavramsal temelleri güçlü, kurumsallaşmış bir sistem değil; mevcut duruma dair siyasi bir anlatı gündeme geliyor.

Bu anlatının temel amacı da şudur:

Topluma, “Her şey kontrolümüzde, planımız hazır” güveni vermek ve sorunların konuşulmasını yönetmek.

Bir Gerçeklik Olarak Türkiye Modeli

Sonuçta, Türkiye modeli denilen şey belki de en yalın tanımıyla Türkiye’nin mevcut gerçekliğidir. Kendi krizlerini kendi çözümleriyle aşmaya çalışan, her zorluğu bir fırsat olarak da görebilen, aynı zamanda çözümleri yeni sorunlar üretebilen bir ülke.

Bu yeni modelin içeriği ne olursa olsun, asıl mesele belki de şudur: Var olan uygulamaları yeni isimlerle değil, gerçekçi ve kalıcı çözümlerle nasıl dönüştürebiliriz?

Meclis’teki matematik: Terörle mücadele tezkerelerinde iktidarı rahatlatabilir.

Köklü anayasa ve sistem değişiklikleri için henüz yeterli değil, ancak küçük düzenlemeler için fırsat penceresi açabilir. Siyasetin bu yeni dengeleri, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık sürecinde, hem iktidar hem muhalefet için belirleyici hale gelecektir. Cumartesi günü yapılacak açıklama, işte bu soruyu yeniden hatırlatacak.

Bütün bunları üst üste koyunca da meclis çatısı altında son derece güçlü bir çoğunlukla yeni bir Türkiye dizaynına uygun bir matematik sağlanmış görünüyor. Bu durumun halkın da kabulleri doğrultusunda şekillenmesini sağlamak biraz zor olsa da farklı taleplerin bir ortak paydasının bulunması bizim için çok yabancı bir durum değil. O zaman kendilerine oy verenleri dışarıda bırakmak pahasına bu pazarlığa hemen her siyasi parti ve grup destek olabilir mi diye sormak gerekiyor.

Cevap olarak o yetkileri verirken düşünseydiniz şeklinde olabilir pekala. Bu gün açıklanacak olan o Türkiye modeli mi yoksa o modelin hazırlığı için bir deneme mi onu göreceğiz. Ama bu aşamada her ne olursa olsun, en sonunda meclis aritmetiğinin bu durumda olmasının sebeplerini ve itiraz edenlere karşı yapılanlar hatırlanmalı sonrasında.

Bu hatırlamaların bir anlamı olur mu bilmiyorum, çünkü iş işten geçmiş gibi duruyor. Sonrasında ne olacağına hep beraber bakacağız. Bu gün söylendiği kadar önemli mi ? bilmediğimiz bir şey mi olacak yoksa olup biten başka bir dille mi anlatılacak göreceğiz.