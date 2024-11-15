Türkiye Mükemmellik Ödülleri ve Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri 33. Kalite Kongresi’nde sahiplerini buldu

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın açılış konuşmalarıyla başlayan kongrede, dijital dönüşümden yapay zekaya, iklimden küreselleşmeye, ekonomiden siber güvenliğe, toplumu ve iş dünyasını ilgilendiren 2025'e özgü önemli konu başlıkları konunun uzmanları tarafından ele alındı.

Kongrenin ilk gününde 2024 Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri, ikinci gününde ise KalDer’in 32 yıldan bu yana EFQM Modeli’ni uygulayan kuruluşlara verdiği Türkiye Mükemmellik Ödülleri yeni sahiplerini buldu.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA FARK YARATANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ”

Sürdürülebilirlik alanında fark yaratan projeleri teşvik etmek ve öne çıkarmak amacıyla KalDer tarafından geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen KalDer Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri kongrenin ilk gününde sahiplerini buldu. Ödüller çevre, sosyal ve ekonomik alanda Ödül Jürisi tarafından değerlendirilen ve sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan kuruluşlara verildi.

KalDer Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri’nde ödül alan kuruluşların sıralaması şu şekilde;

Yönetişim Alanında iyi Uygulama Ödülü MASPO Enerji’nin oldu. Ödül beratını kuruluşu adına Genel Müdür Sn. Murat Solmaz aldı.

İnsan Alanında iyi Uygulama Ödülü ise Zorlu Tekstil’in oldu. Ödül beratını kuruluşu adına Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Raporlama Müdürü Sn. Nergis Satıcı ile Ar-Ge ve Kalite Müdürü Sn. Dr. Murat Yıldırım aldı.

KalDer Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri kapsamında Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanan diğer kuruluşlar ise CarrefourSA, Otokoç Otomotiv, Polisan Holding ve Yorglass oldu.

CarrefourSA adına ödül İSG, Kalite Güvence, Çevre ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Sn. Tayfun Akusta, Otokoç Otomotiv adına ödül beratını Sürdürülebilirlik, Entegre Yönetim Sistemleri ve İdari İşler Lideri Sn. Sadri İçer, Polisan Holding adına ödül beratını CEO ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cantekin Dinçerler ve Polisan Holding ve Grup Şirketleri Sürdürülebilirlik Müdürü Sn.Dilek Sarıaslan, Yorglass adına ödül beratını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komite Başkanı Sn. Gülfem Yorgancılar Perçin aldılar.

“TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ YENİ SAHİPLERİNİ BULDU”

KalDer’in 32 yıldan bu yana EFQM Modeli’ni uygulayan kuruluşlara verdiği Türkiye Mükemmellik Ödülleri 33. Kalite Kongresi’nin son gününde yeni sahiplerini buldu. Türkiye Mükemmellik Ödülleri için Jürinin yaptığı değerlendirmelerde EFQM Modeli’nin kriterleri ile ilişkili iyi uygulamalar, başvuran kuruluşları ödüle götüren önemli ölçütlerden biri oldu.Türkiye Mükemmellik Ödül Jürisi tarafından yapılan değerlendirme ile açıklanan sonuçlara göre ödül alan kurum ve kuruluşlar şöyle;

TÜRKİYE MÜKEMMELLİK BÜYÜK ÖDÜLÜ METRO İSTANBUL’UN OLDU

Metro İstanbul, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” İyi uygulaması ile Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülünü almaya hak kazandı. Ödül beratını kuruluşu adına Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Özgür Soy aldı.

TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ İSE TB SEWTECH TURKEY

TB Sewtech Turkey, ‘BUDOMARİ’ İyi uygulaması ile Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü almaya hak kazandı. Ödül beratını TB Sewtech Turkey Başkanı Sn. Utku Tekgül aldı.

ÜSTÜN PERFORMANSTA YETKİNLİKLERİYLE YILDIZ ALDILAR

EFQM Üstün Performansta Yetkinlik Aşamasında 5 Yıldız alan kuruluş Petroyağ oldu. Ödül beratını Petroyağ adına Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serra Soysal Koyuncu aldı.

T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi Üstün Performansta Yetkinlik Aşamasında 4 Yıldız ödülü kazandı. Ödül beratını kuruluşu adına Genel Sekreter Sn. Reşit Serhat Taşkınsu aldı.

Üstün Performansta Yetkinlik Aşamasında 4 Yıldız alan kuruluş Bulutistan oldu. Bulutistan adına ödül beratını Genel Müdür Sn. Gökhan Gençtürk aldı.

Üstün Performansta Yetkinlik Aşamasında 4 Yıldız alan bir diğer kuruluş Duyar Vana oldu. Kuruluşu adına ödül beratını Proje Yönetim Ofisi Yöneticisi Sn. Ömer Faruk Can aldı.

Üstün Performansta Yetkinlik Aşamasında 4 Yıldız alan kuruluşlardan biri de Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim oldu. Kuruluşu adına adına ödül beratını Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Sn. Burak Işık aldı.

Üstün Performansta Yetkinlik Aşamasında 3 Yıldız alan kuruluş, İMES Organize Sanayi Bölgesi olurken, ödül beratını kuruluşu adına İMES OSB Müdürü Sn. Onur Kesici aldı.

“MÜKEMMELLİK KÜLTÜRÜ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİME LİDERLİK EDİYORLAR”

İş ve yaşamda mükemmellik kültürünün yaygınlaşmasında önemli rol oynayan Mükemmellik Ödülü’ne bugüne kadar; 311 kuruluş başvurmuş ve 36 kuruluş Büyük Ödül, 66 kuruluş da Başarı Ödülü ve 8 kuruluşta Mükemmellikte Süreklilik Ödülü aldı. Türkiye’de ödül alan kurum ve kuruluşlar, Avrupa’da da bu başarılarını sürdürmekte ve bugüne kadar EFQM’de de Türkiye’den katılan kuruluşlar 9 Büyük, 19 Başarı Ödülü olmak üzere toplam 28 Ödül kazandılar.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, ödül sürecini başarıyla tamamlayarak ödüle layık görülen kurum ve kuruluşlarımızı kutlayarak şunları söyledi: “Ülkemizde mükemmellik kültürünü benimseyerek sürdürülebilir gelişime liderlik eden tüm kurumlarımıza gönülden tebriklerimi sunuyorum. Bu başarılarının, EFQM Modeli ile henüz tanışmamış kurum ve kuruluşlarımıza da ilham kaynağı olmasını ve onları bu değerli yolculukta yeni adımlar atmaları için Ulusal Kalite Hareketi sürecine davet ediyorum.”

Bayraktar ayrıca, sürecin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen KalDer Ödül Kurulu, Ödül Jürisi, Türkiye Mükemmellik Ödülleri Sekreterimiz ve Değerlendiricilere teşekkür ederek, gönüllü katkılarının önemine vurgu yaptı. KalDer olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na atıfta bulunan dünyandaki en yaygın yönetim modeli olan EFQM Modeli doğrultusunda, kurumlarımıza sürdürülebilir değer yaratma yolunda rehberlik etmeye ve hedeflerine ulaşmalarında yol göstermeye her zaman hazırız."

KalDer Hakkında

Türkiye Kalite Derneği (KalDer), çağdaş kalite felsefesinin ülkemizde etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması amacıyla 1991 yılında kurulmuştur. İnsana, topluma ve doğaya saygı, güvenilir olmak, yenilikçilik ve sürekli iyileştirme ve gönüllülük değerleriyle 30 yılı aşkın süredir çalışmalarını sürdürmektedir. KalDer'in vizyonu, ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için “Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak” amacı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’nin rekabet gücünü artırarak toplumsal refahı sağlama yolunda kurum ve kuruluşlara rehber olmayı hedefleyen kuruluş, Ulusal Kalite Hareketi ile bu anlayışı ülkemizdeki tüm iş ekosistemine entegre etmek istemektedir. KalDer; Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın (EFQM) Ulusal İş birliği Ortağı, Amerika Kalite Derneği'nin (ASQ) Küresel İş birliği Ortağı ve Orta Doğu Kalite Organizasyonu'nun (MEQA) kurucu üyesidir. KalDer'in ana faaliyetleri arasında; Türkiye Mükemmellik Ödülleri, Ulusal Kalite Hareketi Programı, Kalite ve Yönetim Alanındaki Eğitimler, Kurumsallaşma Ölçümü ve Çevik Yönetim Programı, KOBİ'ler için Stratejik Plan Rehberliği, Özdeğerlendirme ve Dış Değerlendirme Hizmetleri, Mevcut Durum Analizleri, Rehberlikler, Kalite Kongresi ve etkinlikler yer almaktadır.

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