Stratejik düşüncenin liderlik ve yönetim üzerindeki etkileri, verimlilikten sürdürülebilirliğe, kurumsal yönetimden paydaş ilişkilerine, inovasyondan dijitalleşmeye, ekonomiden iş dünyasının dönüşen gereksinimlerine kadar geleceği şekillendiren pek çok stratejik başlığı ele alındı.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Konak, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serpil Veral’ın açılış konuşmalarıyla başlayan ve iki gün yoğun katılımla gerçekleşen kongrede, kuruluşların gelecekte var olması için kritik önem taşıyan liderlik, dönüşüm ve stratejik bakış açılarının önemi alanında yetkin konuşmacılar tarafından masaya yatırıldı.

TÜRKİYE’NİN İLK MİLLİ VE YERLİ VERİMLİLİK MODELİ KALDER VEGA TANITILDI

Kurumların verimlilik ve kurumsallaşma kapasitelerini bütüncül biçimde değerlendiren, sektör ve ölçek bağımsız uygulanabilir bir yönetim çerçevesi sunan KalDer VEGA Modeli (Value, Efficiency, Growt, Agility) KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Konak tarafından tanıtıldı.

KalDer VEGA Modeli’ni kuruluşunda uygulamak isteyen KOBİ’leri KalDer ile tanışmaya davet eden Konak,” KalDer VEGA, mevcut durumu ölçerek kurumlara net bir gelişim yol haritası sunan; periyodik değerlendirmelerle ilerlemeyi görünür ve sürdürülebilir kılıyor. Bu model ile verimliliği sistematik biçimde artırmayı, operasyonlardan stratejik hedeflere uzanan tüm süreçlerde sürekli iyileştirme kültürünü yerleştirmeyi ve uzun vadeli değer yaratma yetkinliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda kurumların sağlam bir altyapı üzerinden istikrarlı büyüme kapasitesini de destekleyeceğine inanıyoruz“ dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA FARK YARATANLAR ÜÇÜNCÜ KEZ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kongrenin ilk gününde sürdürülebilirlik alanında fark yaratan projeleri teşvik etmek, iyi örnek uygulamalarını yaygınlaştırmak ve başarılı çalışmaları öne çıkarmak amacıyla KalDer Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri’nin üçüncüsü de sahiplerini buldu. Ödüller Yönetişim, Çevre, İnsan ve Refah alanlarında WEF (World Economic Forum) kriterlerinden 4 alanda yapılan değerlendirme ve saha ziyaretleri neticesinde gerçekleşen puanlama ile belirlendi.

KalDer Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri’nde Başarı Ödülü Yorglass’ın olurken, Büyük Ödül Brisa ve Ford Otosan’ın oldu.

TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ 33. KEZ SAHİPLERİNİ BULDU

Kongrenin ikinci gününde ise KalDer’in 33 yıldan bu yana EFQM Modeli’ni uygulayan kuruluşlara verdiği Türkiye Mükemmellik Ödülleri yeni sahiplerini buldu. Türkiye Mükemmellik Ödülleri için Jürinin yaptığı değerlendirmelerde EFQM Modeli’nin kriterleri ile ilişkili iyi uygulamalar, başvuran kuruluşları ödüle götüren önemli ölçütlerden biri oldu.

TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ KAZANINI LAV / GÜRAL CAM GRUBU OLDU

Türkiye Mükemmellik Ödül Jürisi tarafından yapılan değerlendirme ile açıklanan sonuçlara göre LAV / Güral Cam Grubu “Marka Yönetimi Modeli” İyi Uygulaması ile Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü almaya hak kazandı.

ÜSTÜN PERFORMANSTA YETKİNLİK BELGESİ ALAN KURULUŞLAR DA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ödül töreninde ayrıca EFQM Tanıma ve Ödül programının aşamalarında Üstün Performansa İlk Adım, Üstün Performansta İlerleme ve Üstün Performansta Yetkinlik çalışmaları da ödüllendirildi. Mükemmel olma yolunda gerçekleştirdikleri çalışmalar ile başvuran kuruluşlar, saha ziyareti sonuçlarına bağlı olarak; Üstün Performansta İlerleme, 3 yıldız, 4 Yıldız ve 5 Yıldız ödül belgelerine sahip oldu.

Üstün Performansta Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi Alan Kuruluşlar

Çağ Üniversitesi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Milenyum Metal

Sefine Tersanesi

Ulaşım Park A.Ş.

Üstün Performansta Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi Alan Kuruluşlar

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ve Ülker Ankara Fabrikası



KalDer Hakkında

Türkiye Kalite Derneği (KalDer), çağdaş kalite felsefesinin ülkemizde etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması amacıyla 1991 yılında kurulmuştur. İnsana, topluma ve doğaya saygı, güvenilir olmak, yenilikçilik ve sürekli iyileştirme ve gönüllülük değerleriyle 30 yılı aşkın süredir çalışmalarını sürdürmektedir. KalDer'in vizyonu, ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için “Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak” amacı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’nin rekabet gücünü artırarak toplumsal refahı sağlama yolunda kurum ve kuruluşlara rehber olmayı hedefleyen kuruluş, Ulusal Kalite Hareketi ile bu anlayışı ülkemizdeki tüm iş ekosistemine entegre etmek istemektedir. KalDer; Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın (EFQM) Ulusal İş birliği Ortağı, Amerika Kalite Derneği'nin (ASQ) Küresel İş birliği Ortağı ve Orta Doğu Kalite Organizasyonu'nun (MEQA) kurucu üyesidir. KalDer'in ana faaliyetleri arasında; Türkiye Mükemmellik Ödülleri, Ulusal Kalite Hareketi Programı, Kalite ve Yönetim Alanındaki Eğitimler, Kurumsallaşma Ölçümü ve Çevik Yönetim Programı, KOBİ'ler için Stratejik Plan Rehberliği, Özdeğerlendirme ve Dış Değerlendirme Hizmetleri, Mevcut Durum Analizleri, Rehberlikler, Kalite Kongresi ve etkinlikler yer almaktadır.