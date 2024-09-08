Türkiye Narin için ağlıyor. Sosyal medyada mesaj yağıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Narin için ağlıyor. Sosyal medyada mesaj yağıyor

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulundu. Tüm Türkiye acı haber sonrası Narin için ağlıyor. Narin’in cansız bedeninin bulunması sonrası matem havası estirdi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin’den acı haber geldi. 19 gündür her yerde aranan küçük kızın cansız bedeni evine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki 1 dere yatağında çuval içinde bulundu. Ekiplerin daha önce aynı yerde arama yaptığı ancak bir iz bulunamadığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın küçük kızın cansız bedeninin bulunduğunu duyurması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan da açıklama geldi. Narin için başsağlığı dileyen Tunç, Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın titizlikle sürdüğünü söyledi.

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TÜM TÜRKİYE YASA BOĞULDU

Narin’in cansız bedeninin bulunması sonrası tüm Türkiye yasa boğuldu. Sosyal medyada Narin’e başsağlığı mesajları ve küçük bir çocuğun öldürülmesine sert tepkiler yer aldı.

Narin için sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

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