Dünkü yazımı, Milli Türk Talebe Birliği’nde 1966 yılında yaşanan yönetim değişikliğinin Türkiye’nin dönüştürülmesine nasıl yol açtığını incelemiş ve “Bir öğrenci derneğindeki kadro değişikliği, ülkenin kaderini de değiştirebiliyor...” cümlesiyle bitirmiştim.

Ahmet Yabuloğlu aradı ve benim de önsöz yazdığım “7 Lider-70 Yıl, 1950-2020” adlı kitabın yazarı olan Fethi Alikoç’un, eski bir MTTB’li olduğunu ve konuyu ayrıntılarıyla yazdığını hatırlattı.

Fethi Bey ile görüştüm. Konuyu “50 Yıl Önce-50 Yıl Sonra, 1968-2018” adlı kitabında incelediğini belirtti ve MTTB ile ilgili bölümü gönderdi...

***

Alikoç’un araştırmasına göre MTBB, Çanakkale Savaşı’nın ardından bir avuç kalan Darülfünun öğrencileri tarafından, 4 Aralık 1916’da kuruldu.

MTBB, 1933 yılında aylık bir gazete çıkararak bozkurt sembolünü rozetlerinde kullanmaya başladı.

MTBB, aynı yıl Çanakkale Şehitler Anıtı’nın yapılması için kampanya başlattı. MTBB, 27 Mayıs 1960 darbesi olduğunda sol yanı ağır basan bir gençlik örgütüydü. Öyle ki 1963’te Yüksel Çengel’in genel başkan seçilmesiyle tamamen sola kaydı. Rasim Cinisli’nin genel başkanlığında ise milliyetçi-muhafazakâr bir çizgiyle yoluna devam etti ve dış Türklerle de ilgilenmeye başladı.

Rasim Cinisli, “Bir Devrin Hafızası” adlı kitabında kendi başkanlık dönemini şöyle anlatır:

“Benim dönemimde MTBB’de sağın her rengi vardı. Genel başkan olmak için Alaaddin Koçak, İsmail Kahraman, Halis Akaydın, Mustafa Ok, (Komando Mustafa) gibi arkadaşlar adaylık çalışmaları yürütüyordu. Benim aklımda ise Mehmet Niyazi Özdemir vardı ama ısrarlarıma rağmen aday olmayı kabul etmedi. Sonradan öğrendiğime göre İsmail Kahraman, bir yolunu bulup CKMP Genel Başkanı olan ve gençlikle çok ilgilenen Alparslan Türkeş’le bağlantı kurup desteğini almıştı.”

Alikoç’a göre aracı olanlar, Fethi Erhan, Tuncer Enginertan ve Arif Özkök’tü.

Gazeteci Ali Sahir Nariç ve Nevzat Kösoğlu da İsmail Kahraman’ı destekleyenler arasındaydı.

MTBB, 28 Kasım 1966 günü Kütahya’da toplandı. İsmail Kahraman genel başkan seçildi.

Bundan sonra 1968 yılında, Ülkü Ocakları kuruldu ve Komünizmle Mücadele Dernekleri ile Yeniden Milli Mücadele Dernekleri’nin yerini aldı.

MTTB’de ise başkan olmak, “Efendi Hazretleri”nin iznine bağlı oldu. Amblemdeki bozkurt silueti, önce değiştirildi, 1974’te tamamen kaldırılıp yerine kitap konuldu.

Siyami Akyel’in “Kimler Geldi, Kimler Geçti” de yazdığı gibi Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Abdülkadir Aksu, Beşir Atalay, Hüseyin Çelik, Ömer Dinçer, Nurettin Canikli, Numan Kurtulmuş, Yasin Hatipoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ersönmez Yarbay, Mehmet Alacacı, Fehmi Koru, Kadir Topbaş, Mehmet Ocaktan, Mukadder Başeğmez, Necati Çetinkaya, Abdurrahman Dilipak, Akif Gülle, Metin Külünk, Hasan Kalyoncu, Erman Tuncer ve daha birçokları, MTTB’e yetişti ve Erbakan’ın partisine katıldı.

Sonra onu da beğenmeyip Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurdular. Devleti tanımayan bu kadro, devletin başına geçti...

İsmail Kahraman, 1980’den sonra Birlik Vakfı’nı kurdu ve bu vakıf da ülke yönetimini devralacak kadroları burada hazırlamaya başladı...

Alikoç, kitabında özetle bu bilgileri veriyor.

***

Bir öğrenci derneğindeki kadro değişikliği, sonuçta Türkiye’yi on yıllarca yönetecek bir kadronun hazırlık çalışmalarıydı ama bu durumu fark eden çok az kişi oldu...

Şimdi birkaç kişiyi ayı tutmak gerekir ama bu kadro, bugün cumhuriyetin kuruluş felsefesini ortadan kaldırmaya, Türk devletinin yerine Türk-Arap-Kürt devleti kurmaya çalışıyor. Kendileri söylüyor...

Bir öğrenci derneğindeki makas değişikliği, şimdi ülkenin makas değiştirmesiyle tamamlanmak isteniyor. Tabii bu makas değişikliği temel olarak NATO’ya girişle başlamıştır. MTTB’deki makas değişikliği de bu çerçevede yapılmıştır ama NATO sürecini çok yazdım...

***

Bozkurt olmak iddiasındakiler ise uzun yıllar ayrı bir yol tutturdu ama sonunda bir kısmı, MTTB’yi ele geçiren kadroyu iktidarda tutmak görevini üstlendi! Bir bıraksalar, devleti Türk devleti olmaktan çıkarmaya çabalayan o kadronun hiçbir dayanağı kalmayacak ama şimdilik böyle bir ihtimal yok!

Hatırlatmak gerekir ki Cengiz Aytmatov’un tarihin derinliklerinden çıkardığı mankurt, hafızasını tamamen kaybetmiş olduğu için artık tanımadığı öz annesini bile oklamıştı...

Muhtar Şahanov’a göre vatan, ana dil, millet olmayı sağlayan bilinç ve devlet de öz anne gibidir.

İşte şimdi bu dört ana, cumhuriyetin 102’nci kuruluş yıldönümünde kendi evlatları tarafından oklanıyor.