Türkiye nefesini tuttu, 15.30'u bekliyor

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı.
Yarı finalde Japonya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, kupa tarihinde ilk kez finale yükseldi.
Tarihi başarının ardından milli takıma tebrik mesajları yağdı.
Diğer yarı final mücadelesinde ise İtalya, Brezilya'yı 3-2 yenerek final biletini aldı.
Türkiye'nin İtalya ile mücadele edeceği final maçı, bugün saat 15.30'da Huamark Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.
Brezilya ise Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'ya karşı saat 11.30'da bronz madalya maçına çıkacak.