Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: 2024 yılında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2024 yılı aralık ayında kurulan şirket sayısının 2023 yılının aralık ayına göre yüzde 10,2 azaldığını açıkladı. İstatistiklere göre, 2024 yılı aralık ayında 12 bin 659 şirket kurulurken 7 bin 555 şirket kapandı. 2024 yılında toplam 32 bin 166 şirket tasfiye edilirken 31 bin 416 şirket kapandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2024 yılı aralık ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirketlerin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2024 yılında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 azaldı. Geçtiğimiz yıl 2023 yılına göre, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 16,5 azaldı. 2024 yılında, 2023 yılına göre kapanan şirket sayısı yüzde 21,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 12,2 artarak kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 46,2 azalma oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 1,1 ARTIŞ OLDU

İstatistiklerde, 2024 yılı aralık ayında 2023 yılı aralık ayına göre kurulan şirket sayısının yüzde 1,1 oranında arttığı yer alırken kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısının yüzde 7 azaldığı kaydedildi.

Kapanan şirket sayısı 2024 yılı aralık ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 26,9, kapanan kooperatif sayısı yüzde 37,3 oranında arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 30,3 azalma oldu.

ARALIK 2024’TE KURULAN ŞİRKET SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 25,4 ARTTI

Kurulan şirket sayısı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 25,4, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39 oranında artarak kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,1 oranında azaldı. Aralık ayında bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 187,2 kapanan kooperatif sayısı yüzde 282,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 97,5 arttı.

ARALIK AYINDA TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Verilere göre, kurulan toplam 12.847 şirket ve kooperatifin yüzde 85,2’si limited şirket, yüzde 13,3’ü anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35’i İstanbul, yüzde 10,5’i Ankara, yüzde 5,8’i İzmir’de kuruldu. Aralık ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

ARALIK 2024’TE KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 8,3 ORANINDA ARTTI

2024 yılında toplam 118.137 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 101 bin 840 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 64,3’ünü, 13 bin 610 anonim şirket ise yüzde 34,7’sini oluşturdu. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, kasım ayına göre yüzde 8,3 oranında arttı.

Şirket ve kooperatiflerin 4 bin 157’si ticaret, bin 906’sı inşaat ve bin 897’si imalat sektöründe kuruldu.

Kurulan 188 kooperatifin 122’si Konut Yapı Kooperatifi, 32'si İşletme Kooperatifi, 11'i Turizm Geliştirme Kooperatifi oldu.