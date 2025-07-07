Türkiye ölüm haberlerini ondan öğreniyordu! Felaket tellalı lakaplı sanatçı Onur Akay’dan kötü haber

Magazin camiasında 'felaket tellalı' lakabı ile ünlenen Onur Akay kalp krizi geçirdi.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Onur Akay'ın kardeşi Orçun Akay sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ağabeyim Onur Akay baş dönmesi yaşayıp bayılınca hemen ambulansla hastaneye kaldırdık. Önce sebebin tansiyon olduğu söylendi ancak kalp krizi geçirdiğini öğrendik şu an yoğun bakımda. Bizi çok korkuttu. Ne olur dualarınızı esirgemeyin. Orçun Akay..."

Akay, hastanede yapılan müdahalenin ardından normal odaya alındı.

ONUR AKAY KİMDİR?

Onur Akay, Türk sanat müziği ses sanatçısı, oyuncu ve magazin yazarı. Akay 28 Nisan 1977’de Ankara’da dünyaya geldi.

Ünlü ses sanatçısı ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Şarkıcı Onur Akay Altın Plak, Altın Mikrofon ve Altın Kalem Ödüllerinin sahibi.

Müzik üzerine tahsil hayatına İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Musikisi Nazariyatı Bölümünde başlayıp Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Ses Eğitimi Bölümünde tamamladı.

Akay, Alâeddin Aday, İsmail Hakkı Özkan, Fatih Salgar, Süheyla Altmışdört, Lale Yüzügüldü ve Nevin İnam Karındaş gibi musiki ustalarından ders alarak yetişti.

Onur Akay, çok küçük yaşlarda müzik kariyerine başladı. 13 yaşından itibaren beste üretmeye başlayan Akay’ın ilk bestesi sözleri Zeki Müren’e ait olan ‘Gönlümdeki Bahar’ adlı parça.

Türk musikisinde “Müsteâr’lı Nikrîz”, “Müsteâr’lı Hicâz” ve “Zirgûle’li Pençgâh” isimlerini verdiği üç bileşik makam buldu, bulduğu bu makamları, bestesini yine kendi yaptığı örnek eserlerle tanıttı.

Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Tiyatro Kulübü’nde oyunculuk kariyerine başlayıp Mahallenin Muhtarlar, Şöhretler Kebapçısı gibi dizilerde rol aldı.

Akay, yaşam kariyerine müzik, oyunculuk ve yazarlık üzerine devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanıp geniş kitleler tarafından takip ediliyor.