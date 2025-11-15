Düğünüm var benim, anlamıyor musun?” videosu ile tanınan "Bornavalı Ayşo"’nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Sosyal medya fenomeninin ani vefatı hayranlarını yasa boğdu.

TikTok uygulaması ile fenomen haline gelen Ayşo, İzmir Bornova'da yaşıyordu.

TikTok uygulaması ile fenomen haline gelen Ayşo'nun fenalaşmasının ardından kafeye sağlık ekiplerinin yönlendirildiği ancak tüm müdahalelere rağmen Bornovalı Ayşo'nun kurtarılamadığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken sosyal medyada dolaşan söylentilere göre Ayşe geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.