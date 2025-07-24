Türkiye öyle bir hamle yaptı ki... Yunanistan ortalığı ayağa kaldırdı

Türkiye, Eurofighter konusunda Avrupa'yla anlaşınca Yunanistan ne yapacağını şaşırdı. Yunan hükümeti, "varoluşsal tehdit" olarak gördüğü Türkiye'ye karşı tüm tuşlara basıyor.

Halk TV Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma fonundan yararlanmasını veto edebileceklerini söyledi.

Türkiye'nin "Ege'de savaş tehdidinde bulunmayı sürdürmesi halinde bu fonlara erişimine izin vermeyeceklerini" belirtti.

Miçotakis “Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa fonlarına erişimine izin vermeyecek” diyerek , Türkiye’nin Avrupa Savunma Endüstrisi programına katılabilmesi için tüm üye ülkelerin onay vermesi gerektiğini vurguladı. “Oy birliği gerekiyor” diyerek diğer üyeleri de uyardı.

Türkiye, Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen 150 milyar euroluk SAFE adlı güvenlik programına üçüncü bir ülke olarak katılabiliyor.

NATO üyesi olan Türkiye’nin bu program kapsamında silah satın alması ve ortak projelere katılmasının şartı, tüm üyelerden onay alması.

Ancak Yunanistan buna karşı çıkıyor. Miçotakis, Yunanistan'ın karasularını geniletmesi önünde durulduğu sürece Türkiye'nin katılımını veto edeceklerinin garantisini veriyor.

Yunanistan, 12 mil planı ve bu hafta duyurduğu "deniz parkları" planını uygulamaya çalışırken, Türkiye'nin karasularını "savaş nedeni saymasını" da en keskin dille eleştiriyor.

Türkiye'ye karşı askeri üstünlük elde etmek için yarışa giren Yunanistan için olabilecek en kötü senaryo, Türkiye'ye hava üstünlüğünü kaptırmak.

Türkiye'nin elde edeceği 40 Eurofighter, tam olarak bu endişeyi daha da körüklüyor. Bu sebepten dolayı Yunanistan, Ege'de hakimiyetini sağlayabilmek için tüm tuşlara basıyor.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA GELDİ

Almanya’nın Çarşamba günü Türkiye’ye Eurofighter savaş uçağı satışına onay vermesi sonrasında taraflar İstanbul’da ön anlaşma imzaladı.

Uçakların üretimini İngiltere üstleniyor. Anlaşma, Almanya, İtalya ve İspanya'nın da içinde bulunduğu dört ülkenin onayını gerektiriyor.

Miçotakis, bu satışa doğrudan engel olamayacaklarını ancak uçakların kullanımı ve destek şartlarına dair koşullar getirilebileceğini söyledi.

Miçotakis, “Türkiye büyük bir ülke. Güçlü bir savunma sanayisine sahip. Bu tarz satışları engellemenin mümkün olduğunu düşünen varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ama müttefiklerimize bu teslimatın nasıl yapılacağı ve hangi koşullara bağlanacağı konusunda bilgi verebiliriz” dedi. GKRY yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.