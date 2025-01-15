Türkiye pazarında birleşme ve satın almalar yeniden yükselişte

Türkiye’de birleşme ve satın alma işlemleri 2023 yılındaki yavaşlamanın ardından yeniden yükselişe geçti. Deloitte Türkiye’nin açıkladığı 2024 – Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu’na göre, geçtiğimiz yıl işlem adedi 2023’e göre yüzde 5 artarak 422’ye yükseldi. Toplam işlem hacmi ise yaklaşık yüzde 6 artışla 8,5 milyar dolara çıktı. 2024 yılının en büyük işlemi 1.1 milyar dolar ile Hepsiburada’nın Kaspi.kz’ye satılması oldu. Söz konusu satış tek başına toplam işlem hacminin yüzde 14’ünü oluşturdu.

YABANCI YATIRIMCI HIZ KESTİ

Rapora göre, yerli yatırımcıların ilgisi ve orta ölçekli işlemler pazarındaki hareketlilik, birleşme ve satın almalar piyasasını ayakta tuttu. 2024 yılında daha temkinli bir yaklaşım sergileyen yabancı yatırımcıların işlem hacmi, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 14 oranında daralarak 5,2 milyar dolardan 4,5 milyar dolara geriledi. Yabancı yatırımcılar 82 adet işlem ile toplam hacme yüzde 53 katkı yaparken; yerli yatırımcılar 340 adet işleme imza attı. Yerli yatırımcıların toplam işlem hacmindeki payları yüzde 47’ye yükseldi.

2023 yılındaki daralmanın ardından, Türkiye birleşme ve satın alma piyasasının 2024 yılında bir miktar toparlanma gösterdiğini belirten Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Özlem Ulaş şu değerlendirmede bulundu: “Yabancı yatırımcılar bu dönemi temkinli bir yaklaşımla geçirirken, yerli yatırımcıların artan yatırım iştahı ve finansal yatırımcı işlemlerindeki hareketlilik, piyasayı canlı tuttu. Yabancı yatırımcıların işlem hacimleri bir miktar azalmış olsa da toplam aktivite içindeki payları halen önemli seviyelerde. Makroekonomik zorluklar, şirket değerlemelerini ve mali tabloları etkilerken, enflasyon muhasebesi gibi unsurlar yatırım süreçlerini karmaşık hale getirdi. Ancak Türkiye’nin jeopolitik avantajları ve tedarik zincirindeki stratejik konumu, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu güçlü temeller ve makroekonomik öngörülebilirliğin artması özellikle yabancı yatırımcıların önümüzdeki dönemde stratejik kararlarını destekliyor olacak. Ayrıca yerli yatırımcıların artan aktivitesi, değişken makroekonomik koşullara uyum sağlama kabiliyetlerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Yüksek enflasyon ve bölgesel politik belirsizlikler gibi zorluklara rağmen, piyasa güçlü yanlarını avantaja çevirebilecek potansiyele sahip.”