Türkiye petrol üretiminde İngiltere'yi geçecek

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye petrol üretiminde İngiltere'yi geçecek

ABD'li petrol devi Diyarbakır havzasının rezervlerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Petrol devi, Türkiye OPEC üyelerinin ve İngiltere gibi diğer büyük üreticilerin üzerine çıkacağını açıkladı.

ABD'li petrol üreticisi Continental Resources, Türkiye'nin güneydoğusundaki Diyarbakır Havzası'nda 6,1 milyar varil kaya petrolü rezervi bulunduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

6,1 MİLYAR VARİL REZERV

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "6,1 milyar varil rezerv büyük bir rakam" dedi.

Söz konusu rezervlerin doğrulanması ve üretime geçilmesi durumunda Türkiye, günlük ham petrol üretiminde bazı OPEC üyelerini ve İngiltere gibi büyük üretici ülkeleri geride bırakabilecek.

2025 itibarıyla Kongo, günlük yaklaşık 270 bin varil ham petrol üretiyor. Ülke, üretimi 2027’ye kadar 500 bin varile çıkarmayı hedefliyor. Gabon’un üretimi ise günlük 222 bin varil seviyesinde. Ülkenin petrol üretiminde uzun süredir düşüş yaşanıyor. İngiltere, günlük yaklaşık 530 bin varil ham petrol üretiyor. Toplam sıvı yakıt üretimi ise 750 bin varil civarında.

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