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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, uzman yardımcısı ve büro elemanı olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak. Son başvuru tarihi 21 Ekim olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 15:42
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, uzman yardımcısı ve büro elemanı olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak.

Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

Adaylar için İŞKUR başvuru numaraları: 00007103672 ve 00007103947

UZMAN YARDIMCISI İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

18 yaşını doldurmuş olmak

Engelli olmak

İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak

İyi derecede İngilizce biliyor olmak

Office uygulamalarını iyi derecede kullanabiliyor olmak

KPSS sınavından ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak

BÜRO PERSONELİ İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

18 yaşını doldurmuş olmak

Engelli olmak

İlgili bölümlerden Önlisans mezunu olmak

Office uygulamalarını iyi derecede kullanabiliyor olmak

KPSS sınavına girmiş olmak

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