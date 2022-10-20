Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, uzman yardımcısı ve büro elemanı olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak.
Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.
Adaylar için İŞKUR başvuru numaraları: 00007103672 ve 00007103947
UZMAN YARDIMCISI İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
18 yaşını doldurmuş olmak
Engelli olmak
İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak
İyi derecede İngilizce biliyor olmak
Office uygulamalarını iyi derecede kullanabiliyor olmak
KPSS sınavından ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak
BÜRO PERSONELİ İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
18 yaşını doldurmuş olmak
Engelli olmak
İlgili bölümlerden Önlisans mezunu olmak
Office uygulamalarını iyi derecede kullanabiliyor olmak
KPSS sınavına girmiş olmak
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