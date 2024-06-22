Türkiye Portekiz ilk 11 belli oldu. Haydi çocuklar 2'de 2 istiyoruz

Kalbimiz Almanya'da atacak bugün. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nda yer alan Türkiye ikinci maçına bu akşam çıkacak, güçlü rakibi Portakiz'le karşılacak.

BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano olacak. Alman Bastian Dankert ise VAR'da yer alacak.

A Milli Takımımız, gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenmişti. Portekiz ise Çeyka'ya uzatma dakikalarındaki golle 2-1 mağlup etmişti.

Gruptaki diğer maçta ise Hamburg'ta saat 16.00'da Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta da forma giyemeyecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Mert Günok - Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu (Kenan Yıldız), Barış Alper Yılmaz.

Portekiz'in muhtemel 11'i de şu şekilde:

Diego, Dias, Pepe, Inacio, Cancelo, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Joao Felix, Ronaldo, Bernardo Silva.