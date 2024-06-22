Türkiye Portekiz maçında 20 yıl sonra ilk yaşandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na rüya gibi bir başlangıç yapmıştık.

Gürcistan'ı 3-1 yenen A Milli Takımımız, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne galibiyetle start vermişti.

Turnuvadaki ikinci karşılaşmasında Portekiz ile mücadele eden Ay-Yıldızlı ekibimiz, beklenen performansının altında kaldı, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

Maçın ilk yarısı aynı zamanda tarihe de geçti.

Türkiye'den 3 (Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakçı), Portekiz'den 2 (Leao, Palhinha) futbolcu sarı kart gördü. Toplamda 5 rakamına ulaşıldı. Böylece EURO 2004'ten (5; Yunanistan - İspanya) bu yana ilk yarısında en fazla sarı kart çıkan Avrupa Şampiyonası maçı Türkiye-Portekiz mücadelesi oldu.

Leao ikinci yarıda yerini Neto'ya bırakırken, Palhinha'nın yerine de Neves girdi.

A Milli Takımımız'da ise ilk yarıda sarı kart gören üç futbolcu da ikinci yarıya devam etti.