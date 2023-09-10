A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda ilk mücadelesini Porto Riko’ya karşı verecek. Türkiye Porto Riko voleybol maçının hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Porto Riko maçı hangi kanalda saat kaçta?
TÜRKİYE PORTO RİKO VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Porto Riko voleybol maçı 16 Eylül'de yapılacak. Müsabaka TSİ 07:00'da başlayacak.
Müsabakanın TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
PARIS 2024 OLİMPİYAT ELEMELERİ'NDE GRUPLAR
A Grubu: Çin, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Kanada, Çekya, Meksika, Ukrayna.
B Grubu: Japonya, Brezilya, TÜRKİYE, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru.
C Grubu: Polonya, İtalya, ABD, Almanya, Tayland, Kolombiya, Güney Kore, Slovenya.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
16 Eylül: 07.00 Türkiye-Porto Riko
17 Eylül: 07.00 Türkiye-Bulgaristan
19 Eylül: 07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika