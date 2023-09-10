Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Porto Riko maçı hangi kanalda saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için sahalara geri dönüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyat elemelerinde B Grubu'nda Porto Riko ile mücadele edecek. Peki, Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Porto Riko maçı hangi kanalda saat kaçta?