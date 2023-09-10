Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Porto Riko maçı hangi kanalda saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için sahalara geri dönüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyat elemelerinde B Grubu'nda Porto Riko ile mücadele edecek. Peki, Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Porto Riko maçı hangi kanalda saat kaçta?

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Porto Riko maçı hangi kanalda saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda ilk mücadelesini Porto Riko’ya karşı verecek. Türkiye Porto Riko voleybol maçının hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye Porto Riko voleybol maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Porto Riko maçı hangi kanalda saat kaçta?

TÜRKİYE PORTO RİKO VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Porto Riko voleybol maçı 16 Eylül'de yapılacak. Müsabaka TSİ 07:00'da başlayacak.

Müsabakanın TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

PARIS 2024 OLİMPİYAT ELEMELERİ'NDE GRUPLAR

A Grubu: Çin, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Kanada, Çekya, Meksika, Ukrayna.

B Grubu: Japonya, Brezilya, TÜRKİYE, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru.

C Grubu: Polonya, İtalya, ABD, Almanya, Tayland, Kolombiya, Güney Kore, Slovenya.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

16 Eylül: 07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül: 07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül: 07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Son Haberler
Ertuğrul Gazi’yi anma törenleri devam ediyor Kültür Sanat
Ertuğrul Gazi’yi anma törenleri devam ediyor
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu Spor
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Tarlada anızları ateşe verdiler TEM'de ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Güncel
Tarlada anızları ateşe verdiler TEM'de ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Komşular arasında husumet: Tüfekle ateş etti Güncel
Komşular arasında husumet: Tüfekle ateş etti
Plakasız motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı Güncel
Plakasız motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması Siyaset
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması
Hakan Sabancı kural bozdu ve aşk pozu paylaştı Magazin
Hakan Sabancı kural bozdu ve aşk pozu paylaştı