Türkiye potada İsrail'i devirdi, çeyrek final biletini kaptı

Basketbol FIBA Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda İsrail'i 78-67 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile aynı adı taşıyan salonda oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar Mert Kocagözoğlu, Yücel Çağın Başaran, Yavuz Selim Kara, Cengiz Coşkun ve Rezon Elezay beşiyle başladı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-14 önde tamamlayan genç milliler, devreye 36-27 üstün girdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Türkiye, final periyoduna 60-48 önde gittiği müsabakayı, 78-67 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
İsrail karşısında milli takımda Cengiz Coşkun 29, Mert Kocagözoğlu, 21 sayı kaydetti.
Ay-yıldız takım, çeyrek finalde yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek.