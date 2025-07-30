Türkiye potada İsrail'i devirdi, çeyrek final biletini kaptı

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye potada İsrail'i devirdi, çeyrek final biletini kaptı

U18 Milli Takımımız İsrail'i 78-67 yenerek Basketbol FIBA Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Final'e yükseldi.

Basketbol FIBA Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda İsrail'i 78-67 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile aynı adı taşıyan salonda oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar Mert Kocagözoğlu, Yücel Çağın Başaran, Yavuz Selim Kara, Cengiz Coşkun ve Rezon Elezay beşiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-14 önde tamamlayan genç milliler, devreye 36-27 üstün girdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Türkiye, final periyoduna 60-48 önde gittiği müsabakayı, 78-67 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İsrail karşısında milli takımda Cengiz Coşkun 29, Mert Kocagözoğlu, 21 sayı kaydetti.

Ay-yıldız takım, çeyrek finalde yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek.

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