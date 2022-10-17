Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. personel alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) bünyesinde görevlendirilmek üzere 1 Motor Test Teknisyeni alınacaktır. Alınacak personel daimi kadrolu olarak görevlendirilecektir.

Adaylar için kura çekimi 27 Ekim 2022 tarihinde 10:00 – 11:00 saatleri arasında TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü Lokalinde yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

18 – 35 yaş arasında olmak,

Engelli olmak,

Liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Sakarya ili ve belirtilen ilçelerinde ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.