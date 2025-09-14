Türkiye saat başı 5 depremle sarsılıyor

Türkiye’de 1900 yılından bu yana büyüklüğü 6 ve üstünde 111 deprem meydana geldi. Bu yıl ortalama saatte 5 depremin hissedildiği ülkede, 32 binden fazla sarsıntı gerçekleşti.

485 aktif fay parçası bulunan Türkiye, her gün onlarca depremle sallanıyor. Çoğu zaman can kaybıyla sonuçlanan depremlerden ders çıkarmayan yönetim, uzmanların uyarılarına kulaklarını kapatarak şehirleri afete hazırlamıyor.

Özellikle Marmara Bölgesi’nde birkaç yıl içerisinde 7 ve üzeri deprem beklenmesine rağmen, iktidar hâlâ kentlerin geleceği açısından yeterli adım atmıyor.

Deprem Risk Haritası'na göre Türkiye’de bu yıl 32 binden fazla deprem kaydedildi. Bunlar arasında büyüklüğü 4 ve üstünde 104, 5 ve üstünde 6, 6 ve üzerinde 2 deprem oldu. Saatte ortalama 5 sarsıntı meydana gelen ülkede bu yıl en çok depremin görüldüğü iller sırasıyla Balıkesir, Muğla, Malatya, Kütahya olarak geçti.

2000 yılı ve sonrasında Türkiye'de en çok deprem, Maraş depremlerinin yaşandığı 2023'te görüldü. 2000'de 745 depremin kayda geçtiği Türkiye'de 2010'da 16 bin 451, 2020'de 32 bin 767, 2023'te 74 bin 234, 2024'te 31 bin 890 sarsıntı yaşandı. Verilere göre, bu yıl gerçekleşen deprem sayısı 32 bini geçti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bilgilerine göre ise 1900'den bu yana büyüklüğü 4 ve üstünde 7 bin 554 deprem oldu. Şiddetiyle zarara, can kaybına yol açan büyüklüğü 6 ve üstünde deprem sayısı ise 111 olarak kayıtlara geçti.

