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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı işçi alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, geçici olarak proje personeli istihdam etmek için 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 14:37
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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, geçici olarak proje personeli istihdam etmek için 1 işçi alacak.

Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday Ankara’da çalışacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türk vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Askerlikle ilişiği olmamak

Tıbbi Biyoloji alanında doktora mezunu olmak

Bilimsel proje döngüsü konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak

MS Office programlarına hakim olmak

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