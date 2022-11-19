Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, geçici olarak proje personeli istihdam etmek için 1 işçi alacak.

Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday Ankara’da çalışacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türk vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Askerlikle ilişiği olmamak

Tıbbi Biyoloji alanında doktora mezunu olmak

Bilimsel proje döngüsü konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak

MS Office programlarına hakim olmak