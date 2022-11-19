Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, geçici olarak proje personeli istihdam etmek için 1 işçi alacak.
Bu pozisyon kapsamında istihdam edilecek aday Ankara’da çalışacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türk vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Askerlikle ilişiği olmamak
Tıbbi Biyoloji alanında doktora mezunu olmak
Bilimsel proje döngüsü konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak
MS Office programlarına hakim olmak
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