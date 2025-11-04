YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, partisinin haftalık olağan basın toplantısında Türkiye ekonomisi, gelir dağılımı, vize pazarlığı, geri kabul anlaşması ve PKK’ya ilişkin yürütülen komisyon süreçlerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“Türkiye sanayisizleşiyor” diyerek konuşmasına başlayan Karamahmutoğlu, TÜİK ile ENAG arasındaki uçurumun Türkiye’deki gerçek enflasyon tablosunu daha da görünür hale getirdiğini söyledi. TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 32,87 olarak açıkladığını hatırlatan Karamahmutoğlu, “ENAG’a göre ise bu oran yüzde 60” dedi.

Karamahmutoğlu, Türk-İş’in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırlarının tarihî seviyelere ulaştığını aktararak; dört kişilik bir aile için açlık sınırının 28 bin 412 lira, yoksulluk sınırının ise 92 bin 547 liraya çıktığını vurguladı. Açlık sınırının 30 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 100 bin liraya doğru gittiğini kaydeden ZP Sözcüsü:

“22 bin 104 TL’lik asgari ücretin bugünkü reel karşılığı 15 bin 576 liradır. En düşük emekli maaşı reel olarak 15 bin 151 liraya düşmüştür. Türk milletinin çok büyük çoğunluğunun alım gücü çökmüştür” dedi.

Karamahmutoğlu, Mehmet Şimşek’in enflasyon hedeflerinin tutmamasına “kuraklık” gerekçesini göstermesini “tam bir çaresizlik ifadesi” olarak yorumladı:

“Bu sadece iklimsel kuraklık değil; AKP’nin politik kuraklığıdır.”

“Devlet vergi toplayamıyor, dolaylı vergiler devlet yükünü maaşlı çalışanın sırtına yüklüyor”

Sözcü Karamahmutoğlu, vergi sistemindeki adaletsizliğe de dikkat çekti:

Toplanan her 100 lira verginin 65 lirası dolaylı vergi

Sadece 35 lirası doğrudan vergi

“Vergi zenginden değil tüketiciden alınmaktadır” diyen Karamahmutoğlu; AKP ile ZP ekonomi vizyonlarının birbirinin tamamen zıttı olduğunu vurguladı.

“AKP’nin vaat ettiği Türkiye bugünkü Türkiye’dir. Zafer Partisi ise müreffeh, üretici, adil gelir dağılımlı Türkiye’yi hedefler.”

“Almanya Türkiye’yi yerkürenin göçmen kampına çevirmek istiyor”

Almanya Şansölyesi Merz ve Dışişleri Bakanı Wadephul’un Türkiye temaslarının satır aralarını açıklayan Karamahmutoğlu, masada 1 Ekim 2014’te yürürlüğe giren Geri Kabul Anlaşması’nın yeniden gündeme getirildiğini söyledi.

Bu anlaşmanın sadece Türk vatandaşlarını değil, Avrupa Birliği’ne Türkiye üzerinden kaçak giren üçüncü ülke vatandaşlarını da kapsadığını hatırlatan Karamahmutoğlu:

“Almanya Türkiye’yi küresel bir göçmen kampına çevirmek istiyor. Hükümet buna vize serbestisi karşılığında ‘evet’ diyebilir. Zafer Partisi buna izin vermeyecek” dedi.

“Bolu Kartalkaya’daki yangın bir katliamdı; asıl sorumlular yargılanmıyor”

21 Ocak 2025’te Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınını hatırlatan Zafer Partisi Sözcüsü, davanın eksik görüldüğünü, esas sorumluların yargı dışında bırakıldığını söyledi:

“Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bakanlık koltuğunu zenginleşmek için kullanmaya devam ederken yargılanmıyor.”

“PKK ile masaya oturtulan Türkiye’nin milli gururu zedeleniyor”

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İrlanda ziyaretiyle ilgili de sert sözler söyleyen Karamahmutoğlu:

“PKK’ya uluslararası siyasal hüviyet kazandırmaya çalışan bir komisyon görüntüsüdür bu” dedi.

Ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaklık kabul etmeyen, üniter ve milli bir devlettir. Bu devletin maliyeti çok yüksektir. Biz bu bedeli ödedik ve sahipliğimizi sürdüreceğiz.”