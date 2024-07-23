Türkiye savaş gemilerini gönderdi. Yunan Bakan 'Bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz' demişti

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü coşkuyla kutlanırken, Ankara adeta adaya çıkarma yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı tam kadro olarak Kıbrıs'a gitmişti.

"F-35'LERLE BİR GECE ANSIZIN ANKARA'YA GELEBİLİRİZ" DEMİŞTİ

Yunanistan cephesinden ise gerilimi artıracak skandal açıklamalar peş peşe geldi. Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türk ordusunu "işgalci" olarak nitelendirirken, Sağlık Bakanı Georgiadis ise katıldığı televizyon programında "F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz" şeklinde tehditlerde bulunmuştu.

"5 SAVAŞ GEMİSİ YUNAN KARASULARININ HEMEN DIŞINDA KONUŞLANDIRILDI"

Yunanistan'ın Katimerini gazetesi ise Türkiye'nin karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 savaş gemisinin Yunan karasularının hemen dışında konuşlandırıldığını yazdı.

Yunanistan'ın iddiasına göre İtalyan bandıralı araştırma gemisi Ievoli Relume, Türkiye'nin karasularına girdiği için Türk savaş gemileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Türkiye ise daha önce diplomatik yollarla İtalyan kablo döşeyicisi Terlini'nin bölgedeki faaliyetlerine itiraz etmişti.

'YUNANİSTAN'IN BÖLGEDE BİR GAMBOTU VE BİR FIRKATEYNİ VAR' İDDİASI

Türkiye'nin bölgeye önce 2 fırkateyn ve 1 korvet gönderdiği, daha sonra ise 2 gemi daha takviye ettiği belirtildi. Yunanistan'ın ise bölgede bir gambotu ve bir fırkateyni bulunduğu iddia edildi.

Katimerini, gerginliğin artmasında Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in televizyonda yaptığı "Bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz" açıklamasının önemli bir etken olduğunu vurguladı.