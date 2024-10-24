Türkiye şehitlerine ağlıyor

Tüm Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısında TUSAŞ Makine Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ Kalite Kontrol Cengiz Coşkun, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz, TUSAŞ Güvenlik Görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve Taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu...

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GÜVENLİK GÖREVLİSİ ATAKAN'IN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan olanlardan Atakan Şahin Erdoğan'ın Sincan'a bağlı Yenikent Semti'ndeki evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı.

Şehit Atakan'ın evi taziyeye gelenlerle dolup taştı. Şehit Atakan Şahin Erdoğan’ın cenazesi Cimşit Mezarlığı’nda defnedilecek.

KALİTE KONTROL GÖREVLİSİ CENGİZ COŞKUN BİR OĞLU VARDI

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında şehit düşenlerden birinin de kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun olduğu belirlendi. Sivaslı Coşkun'un 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Diş hekimi Aysan Süngü Coşkun ile evli olan Cengiz Coşkun'un ailesi ile birlikte uzun zamandır Ankara'da yaşadığı ve Alaz isminde bir çocuğu bulunduğu bildirildi. Cengiz Coşkun'un cenazesi Ankara'da defnedilecek.

MÜHENDİS ZAHİDE EŞİNİN GÖNDERDİĞİ ÇİCEKLERİ ALMAYA GİDERKEN ŞEHİT OLDU

37 yaşındaki şehit mühendis Zahide Güçlü'nün saldırı günü doğum günü olduğu ve eşinin kendisine çiçek gönderdiği öğrenildi. Güçlü'nün çiçeği almak için nizamiyeye giderken terör saldırısına denk geldiği belirtildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ MURAT ARSLAN'I SIRTINTAN VURDULAR

TUSAŞ'a saldırı düzenleyen 2 teröristin olayda kullandığı taksinin şoförü Murat Arslan'ı öldürüp, aracın bagajına koydukları belirlendi. Teröristlerin Murat Arslan'ı sırtından vurduğu belirtildi.

HASAN HÜSEYİN CANBAZ

TUSAŞ genç çalışanlarından Hasan Hüseyin Cambaz'da terör saldırısında şehit oldu.