Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı C‑130 Hercules tipi kargo uçağının Gürcistan–Azerbaycan sınır bölgesinde düşmesi ile uçakta bulunan 20 askerimiz şehit olmuştu.

Enkazda bulunan şehit naaşları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e sevk edildi. Şehit cenazeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A-400 M askeri kargo uçağı ile gece saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

Askerler düzenlenen tören ile son yolculuklarına uğurlandı. Tören, Ankara Kahramankazan'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlendi.

Törenin ardından şehitlerimizin naaşları memleketlerine gönderildi. Askerler memleketlerinde defnedildi.

Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndaki törenden

Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve devlet erkanı, şehit aileleri, siyasiler ile Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) komutası katıldı.

BAKANLIKTAN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında kazaya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı ve “Uçakta mühimmat taşındığına” ilişkin iddialara açıklık getirdi. Bakanlık açıklamasında “Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı, uçakta mühimmat yoktu” dedi.

Kaza kırım incelemesinin devam ettiği bildirildi ve açıklamada “Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken” denildi. “Radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiği” iddiası da yanıtlandı ve bakanlık bölgedeki helikopterlerin Gürcistan’a ait olduğunu açıkladı.

Bakanlık uçakların bakımsız ve eski olduğu iddialarını yalanladı ve “Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır” denildi. Bakanlık “Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır ve C-130 uçakları hâlihazırda 70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır” dedi.

Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndaki törenden

Bakanlık ayrıca C-130 askeri kargo uçaklarının uçuşlarının 12 Kasım tarihi itibarıyla durdurulduğunu duyurdu ve teknik incelemelerin ardından uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı.

ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ

Kazada şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz,

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu,

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen,

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir,

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan,

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan,

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız,

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok,

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca,

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği,

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan,

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu,

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci,

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNDE DEFNEDİLİYOR

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan için Zonguldak Havalimanında tören düzenlendi.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan ve Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirildi.

Hamdi Armağan Kaplan ve Burak İbbiği naaşları

Askerlerin omzunda cenaze araçlarına konulan şehitlerden Kaplan'ın naaşı kara yoluyla Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine, şehit İbbiği'nin naaşı ise Çorum'un Yaydiğin köyüne gönderildi.

Nuri Özcan

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran için Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok için Samsun Çarşamba Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Şehit Altıok’un polis memuru kız kardeşi Gamze Süngerli, ağabeyinin cenazesini, onun kepini takıp, asker selamı vererek karşıladı.

Altıok’un kardeşi Gamze Süngerli

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş için Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, memleketi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da cenaze törenine katıldı.

Şehit Emre Mercan töreninden

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye devlet erkanı ve birçok siyasi isim katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.

Şehitler Ankara'daki tören ile uğurlandı

Şehit Hava Pilot binbaşı Nihat İlgen'i binlerce Kayserili son yolculuğuna uğurladı.

Kılınan namazın ardından Şehit İlgen'in naaşı, top arabasına konarak Kartal Şehitliği'ne getirildi.