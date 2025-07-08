Türkiye şehitlerini uğurladı... Babasının tabutunun başına oyuncağı ile geldi

Pençe-Kilit bölgesinde bir mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlanıyor. 10 şehit askerlerin memleketlerinde düzenlenen törenlerde yürek burkan anlar meydana geldi.

Şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm (37), memleketi Kayseri’de toprağa verildi. Şehit Üzüm’ün kızı Ayşe Mina (9) babasının tabutuna elindeki oyuncağı ile gelerek gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm için memleketi Kayseri’nin Sarız ilçesinde tören düzenlendi. Sarız Merkez Camii’ndeki törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit Üzüm’ün eşi Nazan, çocukları Hacı Mehmet (13), Ayşe Mina ve Aysima Üzüm (8) ile şehidin ablası, kardeşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehit ailesinin bireyleri gözyaşı döktü. Şehit Üzüm’ün 9 yaşındaki kızı Ayşe Mina babasının tabutuna elindeki oyuncağı ile gelerek ağladı. Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm, kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine İncedere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞEHİT BABASININ TABUTUNA ÇİÇEK BIRAKTI

Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman’ın cenazesi, dün Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde’ye getirildi. Sabiye Yaman ile evli olan, Kübra (10) ve Göktuğ (3) isminde 2 çocuğu bulunan şehit Yaman için bugün babaevinden alınan helalliğin ardından Edikli Beldesi Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Törene; ailesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vali Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, MHP Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BUNLARI SANA TOPLADIM BABA, NEREYE GİTTİN'

Şehidin yakınları, uzun süre tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin kızı Kübra Yaman, "Bunları sana topladım baba, nereye gittin?" diyerek babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna çiçek bıraktı. Bakan Tunç, acılı aileye başsağlığı dileyerek teselli etmeye çalıştı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT ÖZKANLI AKSARAY’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan iki yıl önce göreve başlayan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın cenazesi, dün Hakkari’de düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesine getirildi. Babası Ali Özkanlı'nın hayatının kaybetmesinin ardından kardeşi ile yetim olarak büyüyen ve öğretmenleri aracılığıyla memleketindeki 1 öğrenciye burs veren ve bayram gibi özel günlerde bazı öğrencilere harçlık da gönderen Şehit Özkan Özkanlı için bugün Hükümet Konağı Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, şehidin annesi Hüriye ve ağabeyi Ömer Özkanlı'ya başsağlığı diledi. Ömer Özkanlı da taziye dileklerinin ardından ‘'Vatan sağ olsun’' dedi. Bekar olan Şehit Özkanlı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Namlıkışla köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİR UYANIK BİTLİS’TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık da şehit oldu. TSK’da 4 yıldır görev yapan şehit Celattin Uyanık için bugün öğlende memleketi Bitlis’te tören düzenlendi.

Ersan Merkez Camii’nde düzenlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Gevi ve baba Cafer Uyanık'ı askeri yetkililer teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Uyanık'ın cenazesi, cenaze aracıyla Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.