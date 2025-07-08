Türkiye şehitlerini uğurluyor: 10 şehidimiz bugün uğurlanacak

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 852 Rakımlı Tepe'de terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada 3 yıl önce şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak için yapılan arama tarama faaliyetinde 12 askerimiz şehit oldu.

İKİ ŞEHİDİMİZ DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, dün memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, dün memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir için ise dün memleketi Bitlis’te cenaze töreni düzenlendi.

10 ŞEHİDİMİZ BUGÜN UĞURLANACAK

Bugün cenaze töreni düzenlenecek olan 10 şehidin ise cenaze bilgileri şu şekilde:

İstihbarat Üsteğmen Ege Akar'ın cenazesi İzmir'de, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde, öğle Namazına müteakip kılınacak.

Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi Aksaray'da, Ortaköy Hükümet Konağı Meydanı'nda, öğle namazına müteakip kılınacak.

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in cenazesi İstanbul'da, Ataköy 5. Kısım Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak.

Piyade Teğmen Furkan Sert'in cenazesi Malatya'da, Şehir Mezarlığı Camii'nde, ikindi namazına müteakip kılınacak.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın cenazesi Manisa'da, Akhisar Yeni Camii'nde, ikindi namazına müteakip kılınacak.

Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın cenazesi Niğde'de, Edikli Kasabası Merkez Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak.

Piyade Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi Ordu'da, Korgan Çayırkent Mahallesi Ercek Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak.

Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık'ın cenazesi Bitlis'te, Merkez Ersan Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak.

Piyade Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazesi Kayseri'de, Kalemkırdı Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak.

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın cenazesi Balıkesir'de, Kepsut Sanayi Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak.