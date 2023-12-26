Türkiye şehitlerini uğurluyor. Bu vatan size minnettar. Bu vatan sizi hiç unutmayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye şehitlerini uğurluyor. Bu vatan size minnettar. Bu vatan sizi hiç unutmayacak
Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit olan 12 askerimize cenaze töreni düzenlenip toprağa veriliyor.

Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen Pençe Kilit Operasyonu’nda 12 asker şehit oldu. Türkiye bugün şehitlerini uğurluyor. Memleketin 12 köşesinden şehitlere son veda yapılıyor.

ŞEHİT ÇAĞATAY ERENOĞLU

25 yaşındaki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu memleketi Sinop’ta cenaze töreni düzenlendikten sonra toprağa verildi.

Şehidin ailesi güçlükle ayakta durabiliyorken Erenoğlu'nun, 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu ve tekrardan göreve döndüğü öğrenildi.

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ŞEHİT İSMAİL YAZICI

31 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın naaşı da memleketi Gümüşhane’de toprağa verildi. Şehidin 4 aylık hamile eşi gözyaşı döktü.

Şehidin eşi "Kızım sensiz büyüyecek, seni göremeyecek" diyerek feryat etti.

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ŞEHİT YASİN KARACA

Operasyonda 23 yaşında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca memleketi Tokat'ta toprağa verildi.
Şehidin ailesi güçlükle ayakta durabildi.

Karaca şehit olmadan önce çektiği videoda, “Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" demişti.

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ŞEHİT EMRE TAŞKIN

Terör örgütlerinin düzenlediği hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın Malatya’da son yolculuğa uğurlandı.

Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin annesi Ümmühan ve babası Engin Taşkın ile Şırnak’ta jandarmaya Uzman Çavuş olan Yunus Taşkın ve diğer yakınları feryat ederek gözyaşı döktü.

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ŞEHİT MEHMET SERİNKAN

Bölücü terör örgütleri tarafından şehit edilen 32 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan memleketi Denizli’ye götürüldü.

Şehit Serinkan öğle namazının ardından Tavas Mezarlığı'na defnedilecek.

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