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Türkiye Şeker Fabrikaları personel alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları 5 müfettiş yardımcısı alacak.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 14:27
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Türkiye Şeker Fabrikaları personel alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları personel alacak
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak.

Resmi Gazete’de “Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfına dahil 8 inci kadro dereceli 5 (beş) müfettiş yardımcısı alımı yapılacaktır. Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.” Denildi.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

1.1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak,

1.2-Aşağıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

1.3-ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda puan türleri başlığı altında belirlenen taban puanı almış olmak (Duyuruda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 20 katı kadar aday (adaylar en yüksek puandan sıralanacak olup, son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar dahil) "Yazılı Sınava" katılacaktır),

1.4-Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

1.5-Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,

1.6-Sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak,

1.7- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı sınavına daha önce katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

1.8- Müfettişlik karakter ve niteliklerine haiz bulunmak şartlarını taşımaları gerekmektedir.

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