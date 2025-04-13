Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde şampiyon Trabzonspor oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde şampiyon Trabzonspor oldu

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Koleji'ni 74-62 mağlup eden Trabzonspor sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğu ilan etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Trabzonspor, evinde Fenerbahçe Koleji'ni 74-62 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti.

ŞAMPİYON OLDULAR

Lige 8 maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle başlayan bordo-mavililer, oynadığı 24 karşılaşmada 22 galibiyet alarak ligde liderlik koltuğundaki yerini sürdürüyordu. Bugün Hayri Gür Spor Salonu'nda Fenerbahçe Koleji ile oynanan karşılaşmayı Trabzonspor Basketbol Takımı 74-62 kazanarak sezonun bitimine bir hafta kala şampiyon olmayı garantileyerek Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Çekişmeli başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 38-29 Trabzonspor lehine biterken, maç sonu ise 74-62 skorla sona erdi.

goa41y-wwaacebb.jpg

Son Haberler
Trabzonspor - Çaykur Rizespor 2 - 0
Trabzonspor - Çaykur Rizespor heyecanı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak yazı 'BOP'un eş başkanı...'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak yazı 'BOP'un eş başkanı...'
Müsavat Dervişoğlu'ndan AKP'yi kızdıracak açıklama!
Müsavat Dervişoğlu'ndan AKP'yi kızdıracak açıklama!
Sivasspor - Fenerbahçe 0 - 0
Sivasspor - Fenerbahçe 0 - 0
Altay Bayındır kalesinde golü gördü!
Altay Bayındır kalesinde golü gördü!