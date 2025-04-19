Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonu sona erdi

Kaynak: İHA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonu sona erdi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Trabzonspor normal sezonu şampiyon bitirerek, gelecek sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

34. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR

Kapaklıspor-Haremspor: 116-158

Esenler Erokspor-İstanbul Ankaspor: 82-72

Çayırova Belediyesi-Carpartner TED Ankara Kolejliler: 85-78

OGM Ormanspor-iLab Basketbol: 77-95

Gaziantep Basketbol-Bandırma Bordo Basketbol: 71-72

Pizzabulls Co Basket-Finalspor: 87-104

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyesispor: 104-95

Fenerbahçe Koleji Novotel-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 78-86

Çağdaş Bodrumspor-Trabzonspor: 78-55

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