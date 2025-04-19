Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonu sona erdi

Trabzonspor normal sezonu şampiyon bitirerek, gelecek sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynamaya hak kazandı.
34. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR
Kapaklıspor-Haremspor: 116-158
Esenler Erokspor-İstanbul Ankaspor: 82-72
Çayırova Belediyesi-Carpartner TED Ankara Kolejliler: 85-78
OGM Ormanspor-iLab Basketbol: 77-95
Gaziantep Basketbol-Bandırma Bordo Basketbol: 71-72
Pizzabulls Co Basket-Finalspor: 87-104
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyesispor: 104-95
Fenerbahçe Koleji Novotel-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 78-86
Çağdaş Bodrumspor-Trabzonspor: 78-55