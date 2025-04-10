Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre 25. haftanın maç programı şu şekilde:

Yarın:

19.00 Beşiktaş Fibabanka-Darüşşafaka Lassa (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

12 Nisan Cumartesi:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gazanfer Bilge)

18.00 Türk Telekom-Mersinspor (Ankara)

20.30 Galatasaray-Bursaspor Yörsan (Basketbol Gelişim Merkezi)

13 Nisan Pazar:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Manisa Basket Divissa (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

14 Nisan Pazartesi:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)