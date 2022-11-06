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ABD'li yıldız isim bıçaklı saldırıya uğradı

Pınar Karşıyaka'nın yıldızı Erick McCollum bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 13:40
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka formasını terleten Erick McCollum bıçaklı saldırıya uğradı

ABD'li yıldız isim bıçaklı saldırıya uğradı
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Milli ara nedeniyle takımının maç yapmadan geçirdiği haftada İzmir'de ailesiyle birlikte dışarı çıkan yıldız guard, otoparkta yaşanan park yeri tartışmasında karşı araçtan inen sürücünün kendisine bıçak çektiğini, araya giren vatandaşların engel olduğunu belirtti. 

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ve bir otomobil fotoğrafı paylaşan ABD'li basketbolcu, "Bu kişiyi polise bildirin. Benim ondan çok daha büyük ve genç olduğumu görünce bana bıçakla saldırdı. Hamile eşim ve 2 yaşındaki oğlum da yanımdaydı, onları korumak istedim" ifadesini kullandı.

Taraftarlar ve birçok basketbolcudan destek mesajları alan 34 yaşındaki McCollum olayı şöyle anlattı:
"Benim hakkım olan park yerinde bir aptal gibi davrandı ve ben arabadan inene kadar öfkeyle hareket etti. Benim ondan daha genç ve daha iri olduğumu fark ettikten sonra duraksadı ve bıçağını çıkararak bana yaklaşmaya çalıştı. 

O andan sonra etraftaki insanlar olaya müdahale ederek kendisine engel oldular. Olaylar büyüyecek gibiyken etraftaki iyi niyetli insanlar duruma engel oldular ve saldırgana fiziksel müdahalede bulundular. Eğer müdahale etmeselerdi kim bilir işler hangi boyuta varacaktı. 

İşin en kötü kısmı ise yanımda hamile eşim ve 2 yaşındaki oğlumun olmasıydı. Bu sebeple karşımdaki şahısla uğraşırken aynı zamanda onların güvenliğinden emin olmak durumundaydım." (DHA)

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