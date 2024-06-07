Türkiye-Suriye anlaşmazlığında yetkiler Bağdat’ta görüşecek iddiası

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye-Suriye anlaşmazlığında yetkiler Bağdat’ta görüşecek iddiası

Irak Başbakanı El-Sudani’nin, üst düzey Türk ve Suriyeli yetkilileri uzlaştırmak için Bağdat’ta buluşturacağı ileri sürüldü.

Çarşamba günü Irak hükümeti içerisinden bir kaynak, Irak'ın, Suriye ve Türkiye yetkililerini Bağdat’ta ağırlayarak uzlaştırmaya çalışacağını öne sürdü. Kaynak, Irak başbakanı El Sudani'nin iki ülkeyi uzlaştırmak için iki ülkenin de yetkililerini bir uzlaşı masasına davet ettiğini ifade etti.

El-Sudani ve ekibinin, bu arabuluculukta olumlu sonuçlar elde ettiğini kaydeden kaynak, hem Şam hem de Ankara'nın, Bağdat'ın arabuluculuğundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

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NE OLMUŞTU?

Arap Baharı'nın başlamasından bu yana, Suriye'de rejimin değişmesini isteyen geniş çaplı protestolar gerçekleştirilirken Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık yaptığı dönemde Suriye'de yapılan protestolara destek vermişti.

Suriye'de ölenlerin toplam sayısının neredeyse 100 bine ulaştığı bir ortamda, 2013’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı tehdit etmesiyle iki ülke arasındaki uçurum daha da derinleşti.

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