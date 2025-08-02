Türkiye-Suriye doğal gaz boru hattı açıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de yaşamı normalleştirme yönündeki talimatları doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti.

Bayraktar, projenin Suriye’de beş milyon haneye elektrik ulaştırmayı hedeflediğini vurgularken, gazın Azerbaycan’ın devlet şirketi SOCAR aracılığıyla Türkiye’ye geldiğini, oradan da swap anlaşması kapsamında Suriye’ye yönlendirildiğini belirtti. Projenin tüm finansmanı ise Katar tarafından sağlandı.

2017’den bu yana muhaliflerin kontrolündeki bölgelere sekiz ayrı noktadan elektrik sağladıklarını hatırlatan Bayraktar, bu yeni doğal gaz hattıyla Halep ve Humus’taki elektrik santrallerinin yeniden faaliyete geçmesinin amaçlandığını açıkladı. Günlük 6 milyon metreküpe kadar gaz aktarımı öngörülen hatta, Suriye’nin elektrik üretim kapasitesinin 1200 megavat artırılması bekleniyor.

2017’den bu yana muhaliflerin kontrolündeki bölgelere sekiz ayrı noktadan elektrik sağladıklarını hatırlatan Bayraktar, bu yeni doğal gaz hattıyla Halep ve Humus’taki elektrik santrallerinin yeniden faaliyete geçmesinin amaçlandığını açıkladı. Günlük 6 milyon metreküpe kadar gaz aktarımı öngörülen hatta, Suriye’nin elektrik üretim kapasitesinin 1200 megavat artırılması bekleniyor.