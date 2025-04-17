Türkiye taekwondoda Avrupa'da fırtına gibi esti: 10 altın madalya!

Erkeklerde takım halinde Avrupa şampiyonu olan milli takım, kadınlarda ve genel sıralamada ikinci oldu. Federasyon Başkanı Tanrıkulu, "Zirve yolculuğumuz devam ediyor" dedi.

TALLINN'DE MADALYA YAĞMURU

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Taekwondo Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası'nda Türk sporcular büyük başarı elde etti. Şampiyonanın son gününde 7'si altın toplam 17 madalya kazanan milli takım, organizasyonu 10 altın, 9 gümüş ve 12 bronz madalyayla tamamladı.

TAKIM HALİNDE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Türkiye, erkeklerde takım halinde Avrupa şampiyonu olurken, kadınlarda ve genel sıralamada Avrupa ikinciliğini elde etti. Poomsae branşında 9 altın, 5 gümüş, 9 bronz; para poomsaede ise 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanıldı.

BAŞKAN TANRIKULU'NDAN GURUR DOLU AÇIKLAMA

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Zirve yolculuğumuzu Estonya'da devam ettirdik. Poomsae taekwondonun kalbidir dedik ve gereken önemi verdik. Sporcularımız da sağ olsunlar desteğin karşılığını burada verdiler" dedi.

İKİNCİ GÜNÜN MADALYALARI

Altın Madalya:

Aykut Taşgın (Serbest stil), Yıldız kız ve erkek takımları, Genç kız takımı, Kadınlar 31-50 yaş takımı, Erkekler 61 yaş üstü takımı

Gümüş Madalya:

Genç erkekler takımı, Kadınlar 18-30 yaş takımı, Erkekler 31-50 ve 51-60 yaş takımları

Bronz Madalya:

Çeşitli pair ve takım kategorilerinde 6 madalya

Para Poomsae Altın Madalyası:

Mahmut Arda Doğan (Büyük erkekler P53)