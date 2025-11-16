Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni adıyla "KOOP Market"in yeni marka kimliği, basın toplantısında tanıtıldı.

Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında hizmet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin bugünden itibaren yeni adıyla KOOP Market markasıyla hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

Markanın yaklaşık 6 ay önce yenilendiğini söyleyen Halepli, yenilenen mağazalarda eski Tarım Kredi Kooperatif Marketleri logosunun da değiştiğini kaydederek peyderpey yeni açılan mağazalarda artık yeni logonun olacağını vurguladı.

"Biz bir market değiliz" diyen Halepli, KOOP Market'in üreticiden direkt aracısız tüketiciye ürünlerini ulaştıran bir yapı olduğunu belirterek "Türkiye'de Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren bir ekosistemin son halkasıyız. Çiftçimizden başlayan bir süreç var. Çiftçimizin ürettiği ürünleri, doğal ürünleri, güvenli ürünleri direkt olarak kendi fabrikalarımızda işleyerek son halka olan KOOP Market'lerde güvenli bir şekilde tüketicilerimize sunuyoruz. 2 bin 356 KOOP Market ile tüketicilere hizmet ediyoruz. Toplamda Tarım Kredi Kooperatifleri içerisinde olan ve bakkal konsepti dediğimiz bakkalların içinde bulunan özel reyonlarla birlikte şu anda Türkiye'de 4 bin 500 satış noktamız var."​​​​​​​ ifadelerini kullandı.