Tarım Kredi çiftçilerden 10 ayda 10,5 milyar liralık ürün aldı

Edinilen bilgiye göre, Tarım Kredi çiftçilerin kredi ve tarımsal girdi ihtiyaçlarının hızlı ve uygun şekilde karşılanması kapsamında çalışmalar yürütüyor.

Bu çerçevede, Tarım Kredi tarafından 2021'de 10 milyar 7 milyon lira tarımsal kredi kullandırıldı. 2022 yılı ekim ayı itibarıyla ise 20,7 milyar liraya yakın tarımsal kredi kullandırıldığı hesaplandı.

Sıfır faizli hayvancılık kredisi kapsamında 2021'de 1,5 milyar lira ve bu yılın ekim ayı itibarıyla 2,4 milyar lira kredi kullandırıldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı kararları çerçevesinde sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması amacıyla mevzuat düzenleme çalışmaları devam ederken mevcut durumda sözleşmeli üretime yönelik olarak Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi desteği sağlandı. Bu kapsamda, sözleşmeli üretim yaptıran gerçek veya tüzel kişilere yüzde 50-80 arasında indirim oranlarında 100 milyon lira üst limite kadar düşük faizli kredi kullandırılıyor.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kanatlı sektöründe damızlık yetiştiriciliği yapacaklara hem yatırım hem de işletme kredilerinde yüzde 75, ticari kanatlı yetiştiriciliği yapacaklara yatırım kredilerinde yüzde 55, işletme kredisinde yüzde 80'e varan faiz indirimli kredi sağlanıyor.

Tarım Kredi tarafından geçen yıl 3,3 milyar lira değerindeki 1,1 milyon ton ve bu yıl ekim ayı itibarıyla ise 10,5 milyar lira değerindeki 1,4 milyon ton ürün alımı gerçekleştirildi. Sözleşmeli üretim kapsamında, bu sene ekim ayı itibarıyla 31 bin 831 üreticiyle 2,1 milyon dekarda 3,7 milyar lira değerinde 406 bin ton üretim yapıldı.