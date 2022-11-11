11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Tarım Kredi çiftçilerden 10 ayda 10,5 milyar liralık ürün aldı

Tarım Kredi çiftçilerden 10 ayda 10,5 milyar liralık ürün aldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) bu yıl ekim itibarıyla 10,5 milyar lira değerindeki 1,4 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdi. Bu yıl, 31 bin 831 üreticiyle 2,2 milyon dekarda 3,7 milyar lira değerinde 406 bin ton sözleşmeli üretim yapıldı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:19
Takip Et

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bu yıl ekim itibarıyla 10,5 milyar lira değerindeki 1,4 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdi

Tarım Kredi çiftçilerden 10 ayda 10,5 milyar liralık ürün aldı
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre, Tarım Kredi çiftçilerin kredi ve tarımsal girdi ihtiyaçlarının hızlı ve uygun şekilde karşılanması kapsamında çalışmalar yürütüyor.

Bu çerçevede, Tarım Kredi tarafından 2021'de 10 milyar 7 milyon lira tarımsal kredi kullandırıldı. 2022 yılı ekim ayı itibarıyla ise 20,7 milyar liraya yakın tarımsal kredi kullandırıldığı hesaplandı.

Sıfır faizli hayvancılık kredisi kapsamında 2021'de 1,5 milyar lira ve bu yılın ekim ayı itibarıyla 2,4 milyar lira kredi kullandırıldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı kararları çerçevesinde sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması amacıyla mevzuat düzenleme çalışmaları devam ederken mevcut durumda sözleşmeli üretime yönelik olarak Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi desteği sağlandı. Bu kapsamda, sözleşmeli üretim yaptıran gerçek veya tüzel kişilere yüzde 50-80 arasında indirim oranlarında 100 milyon lira üst limite kadar düşük faizli kredi kullandırılıyor.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kanatlı sektöründe damızlık yetiştiriciliği yapacaklara hem yatırım hem de işletme kredilerinde yüzde 75, ticari kanatlı yetiştiriciliği yapacaklara yatırım kredilerinde yüzde 55, işletme kredisinde yüzde 80'e varan faiz indirimli kredi sağlanıyor.

Tarım Kredi tarafından geçen yıl 3,3 milyar lira değerindeki 1,1 milyon ton ve bu yıl ekim ayı itibarıyla ise 10,5 milyar lira değerindeki 1,4 milyon ton ürün alımı gerçekleştirildi. Sözleşmeli üretim kapsamında, bu sene ekim ayı itibarıyla 31 bin 831 üreticiyle 2,1 milyon dekarda 3,7 milyar lira değerinde 406 bin ton üretim yapıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
1
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
2
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
3
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
4
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
5
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
7
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿KPSS önlisans branş sıralaması belli oldu
﻿KPSS önlisans branş sıralaması belli oldu
﻿KPSS önlisans branş sıralaması belli oldu
﻿Profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti
﻿Profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti
﻿Profesör söyledi hasta çocuklar eşlik etti
﻿TFF resmen yasak getiriyor. Yedek kulübesinde artık olmayacak
﻿TFF resmen yasak getiriyor. Yedek kulübesinde artık olmayacak
﻿TFF resmen yasak getiriyor. Yedek kulübesinde artık olmayacak
﻿Şekeriniz yükseldiğinde bir avuç yeterli
﻿Şekeriniz yükseldiğinde bir avuç yeterli
﻿Şekeriniz yükseldiğinde bir avuç yeterli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.