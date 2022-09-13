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Türkiye Teksas'a döndü: Silahlı şiddet 6 yılda yüzde 74 arttı

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akça, Türkiye’de her 3 evden birinde silah olduğunu belirterek silahlı şiddetin 6 yılda yüzde 74 arttığını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 11:50
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Türkiye Teksas'a döndü: Silahlı şiddet 6 yılda yüzde 74 arttı

Türkiye Teksas'a döndü: Silahlı şiddet 6 yılda yüzde 74 arttı
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Umut Vakfı’nın verilerine göre 2015-2021 yılları arasında 19 bin 373 silahlı şiddet olayı meydana geldi. 2015’te medyaya yansıyan 2 bin 175 silahlı olay meydana gelirken 2021 yılında yüzde 74 artış göstererek 3 bin 801’e ulaştı.  Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akça, Türkiye’de her 3 evden birinde silah olduğunu belirtti.

Birgün’den Dilara Şimşek’in  haberine göre Akça, “Yasalar gözden geçirilmeli." uyarısını yaptı. Türkiye’de her 3 evden birinde silah olduğunu söyleyen Akça, şöyle konuştu:

 “İki erkekten birinde; 3 evden birinde yaklaşık 25 milyon silah var. Bunlara her an ulaşabiliyorlar. Yapılması gereken şeyler belli ama yapılmadığı için bu şiddet olayları ve bireysel silahlanma artarak devam ediyor. Günde 15 kişi silahla öldürülüyor. En önemli cinayet nedeni silah. Yaygın, ulaşılabilir. İnsanların yoğun olduğu yerde artık güpegündüz silahları görüyoruz. Bireysel silahlanmayı artırıcı değil, azaltıcı yasal düzenlemeler yapılmalı.”

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Polat Alemdar
13.09.2022 12:13
Adalet ve sınır güvenliğinin olmadığı yerlerde bu olur. 200 yıl öncesinin Teksas'ı da böyle idi.  
 
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