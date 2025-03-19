Türkiye U19 Portekiz'le puanları paylaştı

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye U19 Portekiz'le puanları paylaştı

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 19 Yaş Altı Elit Tur 7. grup ilk maçında Portekiz ile 2-2 berabere kaldı.

Galler'de gerçekleştirilen organizasyonda Deeside College Stadyumu'nda Portekiz'le karşı karşıya gelen milliler, Hüseyin Ertürk'ün 41. dakikada penaltıdan bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısına da etkili başlayan 19 Yaş Altı Milli Takımı, Efe Korkut Martin'in 47. dakikada bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

SIRADAKİ RAKİP İNGİLTERE

Portekiz 49. dakikada Gil Martins'le farkı 1'e indirirken, 80. dakikada Neto, skora eşitlik getirdi. Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci maçında 22 Mart Cumartesi günü İngiltere ile Deeside College Stadyumu'nda karşılaşacak.

Son Haberler
İmamoğlu gözaltındayken Erdoğan'ın ne yaptığı ortaya çıktı
İmamoğlu gözaltındayken Erdoğan'ın ne yaptığı ortaya çıktı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu etkileyen iki ismi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu etkileyen iki ismi açıkladı
Erbaa’daki çocuk oyun parklarına çirkin saldırı
Erbaa’daki çocuk oyun parklarına çirkin saldırı
Antalya'da kar yağışı
Antalya'da kar yağışı
Reynmen'den İmamoğlu gözaltı kararına sert tepki
Reynmen'den İmamoğlu gözaltı kararına sert tepki