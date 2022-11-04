Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA grup maçlarının ardından ülke puan sıralamalarını paylaştı. 2033/2004 yılından bu yana UEFA’da yollarına devam eden Türk takımları listede yer adlı.
Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi ve UEVA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden takımlar grup aşamalarındaki son maçlarını dün akşam oynadı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir gruplarındaki 6. Maçlarını dün gerçekleştirdi.
TÜRK TAKIMLARININ SONUÇLARI
Başakşehir 3-1 Hearts
Trabzonspor 1-0 Ferencvaros
Slavia Prag 1-1 Sivasspor
Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe
Bu sonuçların ardından Türkiye ülke puanı sıralamasında 12. sıraya yükseldi. Sezona 20. sırada başlayan Türkiye grup aşamaları sonrası 8 sıra birden yükselmeyi başardı. Futbolseverler UEFA ülke puanı sıralamasını araştırmaya başladı.
UEFA ÜLKE SIRALAMALARI
1- İngiltere: 103.41
2- İspanya: 88,855
3- Almanya: 79,106
4- İtalya: 71,497
5- Fransa: 59,497
6- Hollanda: 56,700
7- Portekiz: 53,716
8- Belçika: 38,600
9- İskoçya: 36,400
10- Avusturya: 33,600
11- Sırbistan: 31,875
12- Türkiye: 31.100
13- İsviçre: 29,175
14- Çekya: 29,050
15- Norveç: 28.750
16- Ukrayna: 28.500
17- Danimarka: 27.625
18- Rusya: 26.215
19- Hırvatistan: 25.400
20- Yunanistan: 25.225
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.