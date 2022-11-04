Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA grup maçlarının ardından ülke puan sıralamalarını paylaştı. 2033/2004 yılından bu yana UEFA’da yollarına devam eden Türk takımları listede yer adlı.

Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi ve UEVA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden takımlar grup aşamalarındaki son maçlarını dün akşam oynadı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir gruplarındaki 6. Maçlarını dün gerçekleştirdi.

TÜRK TAKIMLARININ SONUÇLARI

Başakşehir 3-1 Hearts

Trabzonspor 1-0 Ferencvaros

Slavia Prag 1-1 Sivasspor

Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe

Bu sonuçların ardından Türkiye ülke puanı sıralamasında 12. sıraya yükseldi. Sezona 20. sırada başlayan Türkiye grup aşamaları sonrası 8 sıra birden yükselmeyi başardı. Futbolseverler UEFA ülke puanı sıralamasını araştırmaya başladı.

UEFA ÜLKE SIRALAMALARI

1- İngiltere: 103.41

2- İspanya: 88,855

3- Almanya: 79,106

4- İtalya: 71,497

5- Fransa: 59,497

6- Hollanda: 56,700

7- Portekiz: 53,716

8- Belçika: 38,600

9- İskoçya: 36,400

10- Avusturya: 33,600

11- Sırbistan: 31,875

12- Türkiye: 31.100

13- İsviçre: 29,175

14- Çekya: 29,050

15- Norveç: 28.750

16- Ukrayna: 28.500

17- Danimarka: 27.625

18- Rusya: 26.215

19- Hırvatistan: 25.400

20- Yunanistan: 25.225