Türkiye ülke puanında yükselişe geçti. Bir ülkeyi daha geride bıraktık

Editör: Fatma Demirkaya

Türkiye, ülke puanında yükselmeye devam ediyor.

Dün oynanan Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Molde'yi 2-1 yenerek gruplara kalmayı başardı.

Bu galibiyet sonrası Türkiye, ülke puanında bir basamak daha yükseldi.

İSKOÇYA'YI GERİDE BIRAKTIK

Temsilcimiz Galatasaray'ın Molde'yi elemesi sonrası Türkiye, puanını 32 bin 100'e çıkardı ve bir basamak daha atlayarak İskoçya'yı geride bıraktı.

Eğer Türkiye UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirebilirse 2024/25 Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

Ülke puanı sıralaması şu şekilde;

1- İngiltere 89.053

2- İspanya 75.927

3- İtalya 71.569

4- Almanya 69.624

5- Hollanda 54.000

6- Fransa 52.247

7- Portekiz 48.316

8- Belçika 36.900

9- TÜRKİYE 32.100

10- İskoçya 31.650

11- Avusturya 29.900

12- İsviçre 29.775