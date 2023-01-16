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Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından Yeni Zelandalı Hohepa Ngakuru, Türkiye'de tutuklandı

Dünya çapında bir uyuşturucu ağını Türkiye'den yönettiği iddia edilen Yeni Zelandalı Comancheros adlı motosiklet çetesi patronu Hohepa Ngakuru'nun tutuklandığı iddia edildi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 22:29
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Türkiye uyuşturucu baronlarının merkezi haline geldi .Yeni Zelandalı uyuşturucu baronu Hohepa Ngakuru, Türkiye'de tutuklandı

Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından Yeni Zelandalı Hohepa Ngakuru, Türkiye'de tutuklandı
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Türkiye, son zamanlarda uyuşturucu baronlarının merkezi haline geldi.

Son olarak, Yeni Zelandalı bir motosiklet çetesi olan Comancheros'un patronu "Dax" olarak da bilinen Hohepa Ngakuru'nun Türkiye'de tutuklandığı iddia edildi.

Cumhuriyetin haberine göre; bu ayın başlarında Ngakuru'nun, dünya çapında faaliyet gösteren Comanchero motosiklet çetesinin yeni "Yüksek Komutanı" olduğu bildirilmişti.

Ngakuru'nun, Sidney'de rakip çetelerle girdiği şiddetli bölge savaşları sırasında Comancheros saflarında yükseldiği belirtiliyor.

İKİ ÜLKE TÜRKİYE İLE TEMASA GEÇTİ

Avustralya polisinin Ngakuru'nun tutuklandığını teyit etmek için Türk meslektaşlarıyla temas kurduğu öğrenildi.

Yeni Zelandalı üst düzey yetkililerinin de Türk meslektaşlarıyla görüşerek Ngakuru'nun "uyuşturucu kaçakçılığı" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla yüzleşmek üzere ülkesine geri gönderilmesini sağlamaya çalıştığı kaydedildi.

ÇEŞİTLİ TAKMA İSİMLER KULLANIYOR

Dünyanın en büyük uyuşturucu anlaşmalarından bazılarının arkasında olmakla suçlanan ve 100 milyon doları aştığı tahmin edilen servetiyle Türkiye'den işleri yürüttüğü belirtilen Ngakuru, "Müzakereci, Bullseye, Chuck Norris ve El Mito (Efsane)" gibi çeşitli takma adlar da kullanıyor.

Daily Telegraph'a konuşan bir kaynak, Ngakuru'nun, Comancheros'un hem Dubai hem de Avustralya'daki "kıdemli üyelerini" yönettiğini söyledi.

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