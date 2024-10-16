Türkiye Varlık Fonu'nun sukuk ihracına dev teklif

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Türkiye Varlık Fonu'nun sukuk ihracına dev teklif

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) 5 yıl 3 ay vadeli dolar cinsi sukuk ihracına gelen talep belli oldu. Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered Bank'a yetki verilerine ihraca talep 3 milyar doları aştı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası piyasalarda 5 yıl 3 ay vadeli dolar cinsi sukuk ihracı için Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered Bank'a yetki verdi.

CNBC-e'nin haberine göre 5 yıl 3 ay vadeli dolar cinsi sukuk ihracına 3 milyar dolardan fazla talep geldi.

Sukuk ne demek?

Faizsiz sabit veya değişken getiri sağlayan yatırım enstrümanı olan sukuk, devlet ya da şirketlere finansman yaratmak için ihraç ediliyor. Sukuk yatırımcıları, yatırımları ölçüsünde kira sertifikasının ihracına dayanak olan varlık ya da hakkın dönemsel getirisine sahip oluyor.

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