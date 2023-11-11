Türkiye ve Azerbaycan arasında 'yapı' anlaşması Resmi Gazete'de

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Kahramanmaraş'ta konut, ilköğretim okulu, anaokulu ve kültür merkezi yapımı ile ilgili iş birliği anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı.

KAYNAK: DHA
Türkiye ve Azerbaycan arasında 'yapı' anlaşması Resmi Gazete'de

25 Eylül tarihinde Nahçıvan’da imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında, Kahramanmaraş’ta konut, ilköğretim okulu, anaokulu ve kültür merkezi yapımı ile ilgili iş birliği anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmayı, Türkiye Cumhuriyeti adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan Cumhuriyeti adına ise Şehir Planlama ve Mimari Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev imzaladı.

Karara göre; anlaşma, 10 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve bu sürenin bitiminden 6 ay önce taraflarca feshedilmediği takdirde, aynı şartlarla 5 yıl daha uzatılacak.

Anlaşmanın, depremden etkilenen Kahramanmaraş’ın konut ihtiyacını karşılamayı ve bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

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