Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda bugün Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk edecek.

Müsabaka öncesi iki federasyon yetkilileri arasında gerçekleştirilen yemek organizasyonuna Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF eski başkanı Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile Gürcistan Futbol Federasyonu Başkanı Levan Kobiashvili, Gürcistan Futbol Federasyonu Başkan Vekili Kakha Chumburidze, Genel Sekreter David Mujiri ve Sportif Direktörü Gocha Tamazashvili katıldı.

İki ülkenin federasyon başkanları, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka için birbirlerine başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Gürcistan Futbol Federasyonu heyetlerini bir araya getiren ve dostluk mesajlarının verildiği resmi maç yemeği organizasyonu, karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.