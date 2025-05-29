Türkiye ve İngiltere arasında önemli görüşme!

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi işbirliğiyle düzenlenen Venture Connect: Türkiye-İngiltere Teknoloji Yatırımcıları Toplantısı'nda, iki ülkenin önde gelen girişim sermayesi fonlarının temsilcileri bir araya gelerek yatırım işbirliklerini derinleştirme fırsatlarını masaya yatırdı.

Türkiye'yi temsilen Diffusion Capital Partners, ScaleX Ventures ve Arz Portföy’ün yetkililerinin katıldığı etkinlikte, İngiltere'den çok sayıda yatırım fonu yer aldı.

"İNGİLTERE'DEKİ ETKİMİZİ DAHA DA ARTIRACAĞIZ"

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası fonların Türk girişimcilik ekosistemini doğrudan Türk paydaşlardan dinlemelerini istediklerini belirterek, "Bu toplantının, Türkiye ile İngiltere'deki girişim sermayesi fonlarının birbirlerini tanımaları açısından önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. İngiltere, finansal yatırımlar açısından bizim için en öncelikli pazarlardan biri. Bu ülkedeki etkimizi artırmaya yönelik çalışmalarımız sürecek." dedi.