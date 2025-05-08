Türkiye ve İsrail heyetleri görüşecek! Azerbaycan'da sürpriz buluşma

Türkiye ile İsrail heyetleri, Suriye’deki gelişmeleri ele almak üzere bugün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir görüşme gerçekleştirecek.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail heyetinin Türkiye’den Suriye’ye ilişkin iki temel talepte bulunacağı belirtiliyor.

İsrail, Türkiye’den sınır bölgelerinde kendi güvenliğini tehdit edebilecek askeri üsler kurmayacağına dair güvence talep ediyor. Ayrıca, Suriye’nin stratejik silahlara sahip olmaması ve İsrail’e doğrudan tehdit oluşturmaması gerektiğini savunuyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

İsrail Başbakanlık Ofisi, daha önce 9 Nisan’da Azerbaycan’da teknik düzeyde yapılan görüşmelere ilişkin bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada, “Başbakan Netanyahu’nun talimatıyla, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi liderliğindeki heyet, Savunma Bakanlığı ve güvenlik birimlerinden üst düzey yetkililerle birlikte Türk heyetiyle bir araya geldi. İsrail, bu önemli görüşmelere ev sahipliği yapan Azerbaycan’a ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkürlerini sunar. Görüşmelerde taraflar, bölgedeki çıkarlarını ifade etti. Bölgesel istikrarın korunması için diyalog sürecinin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı” ifadelerine yer verilmişti.